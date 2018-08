Dairon David, un joven que se prepara para el futuro

Las Tunas.- Ahora que el curso escolar 2017-2018 cerró sus puertas y en los centros docentes se hace un alto en el largo, difícil y necesario camino del aprendizaje es meritorio destacar el empeño de alumnos destacados en las distintas enseñanzas de la provincia de Las Tunas.

Es el caso de Dairon David Hidalgo Aguilera, de 16 años de edad, quien terminó con buenos resultados el segundo año en técnico de nivel medio en explotación del transporte en el Politécnico Onceno Festival, de esta ciudad.

Dairon es además el presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) del centro y cuenta que al principio, como casi todos los alumnos, no sabía en qué consistía la especialidad por la que optó.

¿Cómo te llegaste a interesar por esa especialidad?

«Bueno, ya cuando entré a la escuela los profesores me fueron hablando y diciéndome de qué se trataba, me interesé más, me relacioné con muchos libros que hablaban de la esapecialidad y me fue gustando hasta ahora».

¿El mayor aprendizaje hasta hoy?

«Muchas cosas, sobre todo he aprendido cómo se dirige la parte de transporte en una empresa, a confeccionar hojas de rutas, velar por los mantenimientos programados que se le deben hacer cada cierto tiempo a los equipos automotores.

«Durante el primer y el segundo año recibimos clases teóricas aquí en el centro, a partir del tercero es que hacemos clases prácticas, vamos a las empresas a constatar lo aprendido en el aula y así mejoramos nuestras habilidades».

¿Y qué es lo que te ha llamado más la atención?

«En general me ha gustado todo, la especialidad completa, después que conocí lo que se hace me llama la atención el alcance que tiene en un sector vital para contribuir a que la población pueda cumplir con sus tareas cotidianas».

¿Cuál es tu aspiración?

«Pienso después que acabe el técnico de nivel medio continuar mis estudios en la Universidad, hacerme ingeniero mecánico o industrial, no quedarme aquí sino superarme culturalmente».

¿Qué importancia le ves a esta especialidad?

«Le veo gran importancia porque gracias a este sector se pueden mover muchas personas hacia distintos lugares, en los municipios, la provincia y el país.

«Los transportistas son los responsables del traslado de los pasajeros y las cargas, dentro del territorio nacional, con su labor ayudan a que sea más llevadero el día a día de los tuneros, eso es muy importante».

¿Qué actividades realizaron durante el curso?

«Realizamos diferentes actividades en la FEEM, entre ellas charlas educativas y preventivas sobre la droga legales e ilegales, nos reunimos por aula con los estudiantes, proyectamos audiovisuales, hablamos sobre los efectos dañinos del alcohol y el tabaco.

«También hicimos encuentros de conocimientos entre los grupos o especialidades, de habilidades a nivel de municipio y la provincia, donde logramos el segundo lugar, gracias a los resultados fuimos este año la sede del acto nacional de la FEEM».

Dairon David Hidalgo Aguilera terminó con excelentes resultados el segundo año en el politécnico Onceno Festival, un centro encargado de atender la formación del relevo que demanda el transporte, lo que constituye vital para el sector con una fuerza calificada de trabajo envejecida.

Este joven, residente junto a su familia en el reparto La Victoria, tiene entre sus aspiraciones acogerse a los beneficios que le brinda la continuidad de estudios y hacer una ingeniería, para desde su posición como profesional contribuir al desarrollo de la provincia y el país.

/mdn/

