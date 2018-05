Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales en Venezuela

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó hoy las elecciones presidenciales con cinco millones 823 mil 728 de votos y el 92 por ciento de los datos transmitidos, tendencia ya irreversible.

Desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), la titular del organismo, Tibisay Lucena, informó que sufragó alrededor del 48 por ciento de los venezolanos registrados en el padrón de votantes.

Los 14 mil 638 centros activados en esta nación sudamericana abrieron sus puertas a las 06:00 hora local para recibir a los más de 20 millones de electores convocados para elegir al jefe de Estado para el período 2019-2025.



Unos de los primeros ciudadanos en ejercer su derecho al voto fue el mandatario reelecto, quien reiteró la convocatoria a un gran proceso de reconciliación nacional y a la construcción de un gobierno inclusivo que resuelva los problemas del pueblo a partir de un proceso de diálogo entre todos los sectores políticos y económicos de la sociedad.

Maduro convocó a los votantes a participar masivamente en los comicios presidenciales y de consejos legislativos regionales, a la vez que destacó el desarrollo ejemplar de la campaña electoral, caracterizada -dijo- ‘por el pleno debate y la importante movilización de la ciudadanía’ en todos los estados del país.

Asimismo, repudió las acciones promovidas por el gobierno de Estados Unidos para tratar de detener las elecciones en Venezuela, y expresó además su rechazo a la matriz informativa sembrada por medios de prensa internacionales con el fin de denigrar la democracia venezolana.



Más tarde, al realizar un balance parcial de los comicios, Maduro instó a los demás candidatos a llamar a sus simpatizantes a ejercer el derecho al voto, y a resaltar las acciones promovidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los efectivos desplegados en el Plan República para controlar las pequeñas irregularidades reportadas durante el proceso. El aspirante de Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Henri Falcón; y el abanderado de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, adujeron la ocurrencia de supuestas violaciones respecto a puntos de información política ubicados cerca de los centros de votación.

En tal sentido, Tibisay Lucena explicó en rueda de prensa que el organismo mantuvo un despliegue nacional para atender las denuncias sobre supuestas irregularidades durante las elecciones.

Maduro: “Ustedes me verán por todo el país para activar los motores de la economía”, agregó. “No es fácil, no es poca cosa hablar de la guerra que le han hecho al pueblo para que no votara en estas elecciones” https://t.co/Mw8n5AVaSI

— RT en Español (@ActualidadRT) 21 de mayo de 2018