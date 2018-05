Venezolanos dirán la última palabra en las urnas

Caracas.- El silencio electoral y la meditación de los votantes llegaron a Venezuela hoy cuando los habilitados para el sufragio decidirán en las urnas el 20 de mayo quien llevará las riendas del país hasta el 2025.

La campaña electoral que comenzó el 22 de abril transcurrió en un ambiente de paz, lo que permitió a los cinco candidatos en la liza llevar el mensaje a sus simpatizantes, desterrar la violencia y marcar un derrotero sobre como consideran se debe gobernar para sacar al país de una crisis inducida desde el exterior con el apoyo de sectores radicales de la derecha local.

«Se cumplió la campaña electoral de manera impecable. Fueron 25 días de amplia y total participación popular», dijo anoche el candidato del Frente Amplio de la Patria. Nicolás Maduro, al hacer una valoración del proceso de ese conglomerado de cerca de una docena de agrupaciones políticas que las encuestas dan como favorito.

En 25 días Maduro desarrolló más de 50 eventos, 32 de ellos grandes movilizaciones de masas. «Entramos en contacto con casi cinco millones de compatriotas. Eventos que fueron masivos», precisó, tras el cierre multitudinario que como marea roja baño este jueves la avenida Bolívar del centro de Caracas.

El aspirante socialista agradeció al pueblo por su apoyo en la campaña. «Estuvimos en los 23 estados más en Caracas. Hicimos 32 movilizaciones masivas más encuentros sectoriales con sectores como los maestros y la juventud, entre otros».

Como colofón a su campaña, el aspirante a reelegirse al frente de la nación manifestó un claro mensaje: «La única forma de echar adelante al país es el dialogo, echar adelante el poder creador del pueblo, escuchar al pueblo, y actuar contra las mafias criminales de bachaqueros que tanto daños hacen al pueblo y que son montadas por los enemigos del pueblo como parte de la guerra económica».

Durante una reunión con el alto mando político de la revolución en un hotel capitalino, Maduro dijo que el del jueves fue un acto para la historia, solo comparable a la multitudinaria muestra de apoyo popular, inédita en Venezuela, que recibió el 4 de octubre de 2012 el comandante Hugo Chávez, cuando participó en sus últimas elecciones.

El último día y cierre de la campaña por la butaca presidencial en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, estuvo caracterizada por actos públicos, entrevistas de los cuatro aspirantes aun en la contienda con los medios y la presencia de los acompañantes internacionales que darán fe del desarrollo de los comicios.

Destaque recibió el llamado del abanderado socialista «a un gran proceso de debate con empresarios, clase media, consejos comunales, comunas, movimientos sociales y líderes de los estados», lo que acentúa que en lo económico, esencialmente, se centran los problemas del país.

Otros candidatos como el de los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento al Socialismo (MAS) y Copei, Henri Falcón, dieron un enfoque diferente a la situación, orientado al entreguismo al principal enemigo e impulsor de la crisis que vive la población.

Falcón anunció que de ser electo presidente de Venezuela su primera reunión sería con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, país que encabeza los ataques contra la soberanía venezolana, junto a la Unión Europea, entre otros, a la vez que reiteró su plan de dolarizar la economía.

Mientras, el abanderado por el grupo de electores Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, en declaraciones a medios de prensa reiteró su disposición de condicionar el diálogo político entre el Gobierno y la oposición a la apertura de una «canal humanitario», una solicitud hecha por sectores de oposición que alientan el intervencionismo contra Venezuela.

El candidato por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89), Reinaldo Quijada, siguió insistiendo con su llamado a hacer política de forma diferente, un mensaje que dice busca llegar a los electores a «largo plazo».

Este viernes la ciudad amaneció en calma; pasaron las jornadas del bullicio electoral y la campaña; la derecha radical no apareció aunque en el exterior prosiguen los ataques contra la Revolución Bolivariana; desde Estados Unidos el diario The New York Times destaca con llamados sobre la abstención. Este 20 de mayo más de 20 millones de venezolanos dirán la última palabra en las urnas. (PL)

/ymp/

