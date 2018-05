Dánel Castro, sin decidir aún si jugará en la 58 Serie Nacional de Béisbol

Las Tunas.- El estelar pelotero Dánel Castro, aún no ha confirmado su participación en la 58 Serie Nacional de Béisbol, al mantener lo que anunció tras finalizar la campaña anterior de jugar con los Leñadores, solamente en el estadio Julio Antonio Mella, de esta ciudad.

«Solo espero tener un encuentro con Pablo Civil para hablar sobre eso y decidir», comentó a la Agencia Cubana de Noticias el estelar pelotero, toda una sensación en los play off de la última campaña, contra Industriales y finalmente con los alazanes de Granma.

Con 41 años, Dánel fue el segundo pelotero de mayor edad en la pasada temporada, pues solo el espirituano Eriel Sánchez lo superaba en veteranía.

«Es cierto que la afición de la provincia de Las Tunas me quiere ver en acción nuevamente y yo también tengo interés de ir al diamante, para conseguir los dos jonrones que me faltan para llegar a los 200, que sería la única meta que me falta, luego de entrar en el grupo de los que han conectado dos mil hit en series nacionales», aseguró.

Sobre los preseleccionados para formar los Leñadores, que ya comenzaron el entrenamiento para la Serie 58, sostuvo que en la nómina están casi todos los que obtuvieron el subtítulo en la temporada 2017-2018, pero que es necesario estimular más a los jugadores, por el esfuerzo que hacen y el espectáculo que brindan en el pasatiempo nacional.

Ello contribuiría a que el equipo defienda con más amor la camiseta y estar en condiciones nuevamente de luchar por la corona, dijo el legendario tercer bate de los Leñadores, que este 2 de junio cumplirá 42 años.

En los anteriores play off Dánel fue todo un espectáculo, por sus reiterados batazos oportunos o decisivos, algo que le ha caracterizado en su trayectoria, desde que se dio a conocer internacionalmente en 1999, durante el enfrentamiento con los Orioles de Boltimore, cuando resultó el mejor bateador de Cuba, con cuatro hit, incluidos dos triples en cinco turnos, dos carreras impulsadas y cuatro anotadas.

Luego de los enfrentamientos con el equipo estadounidense integró el equipo Cuba unos años, pero después, estando en magnífica forma, no hizo más el elenco nacional, decisión que algunos entendidos y muchos aficionados no encuentran explicación. (ACN)

