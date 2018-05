Zulema Hernández, una madre para cientos de niños

Las Tunas.- A Zulema Hernández Silva la naturaleza la privó de la posibilidad de ser madre, uno de sus más grandes anhelos. Sin embargo, ella encontró en esta ciudad el lugar ideal para que todos los días la quieran, respeten y vean como una mamá.

«Yo empecé a trabajar de educadora en el Círculo infantil José Mastrapa. Luego me trasladé al Volodia y comencé como maestra de preescolar. Hace seis años soy directora de ese círculo».

Lo que no te dio la naturaleza, lo has ganado con cariño…

«Por razones de la vida no pude tener hijos, pero estoy orgullosa de ser la gran madre en este círculo infantil. Como no pude tenerlos me incliné a trabajar con y por los infantes.

«El día de las madres, principalmente, las familias me felicitan y yo les agradezco. Mis niños me regalan dibujos que guardo para toda la vida.

«Tengo 230 hijos aquí en el círculo, un gran regalo. Casi siempre permanezco con los más pequeños porque necesitan más cuidados y siempre me refugio en ellos.

«Desde la recepción cada mañana al llegar de sus casas les doy cariño. A diario les pregunto cómo se sienten, cómo durmieron… Todo lo que debe preguntarle mamá y papá».

A Zulema no le es suficiente con los pequeños que están en la institución educativa. Ella tiene, además, una niña mayor, otro «regalo de la vida».

«Anabel es mi niña grande, soy su madre sustituta. Ella vive en el Hogar de niños sin amparo familiar, en esta ciudad. Mi esposo y yo somos sus padres, nos ocupamos de su educación, de enseñarle valores y de brindarle el apoyo que necesita una adolescente.

«Es una pequeña amorosa. Cuando la llevo a mi casa compartimos. Le doy el cariño y el amor que merece. Estoy al tanto siempre de sus estudios. Ahora está en octavo grado en la Escuela de Iniciación Deportiva Carlos Leyva, y tiene excelentes resultados. Es jugadora de baloncesto y me enorgullece».

Para Anabel Oliver Rodríguez, Zulema es una excelente madre. «Me da consejos, está conmigo en todos los momentos y se preocupa tanto de mis estudios como todo cuanto me pasa en lo personal. Cada día de las madres tengo un detalle para ella y le regalo una postal».

La pequeña cumple hoy, Día de las Madres, 14 años y agradece el poder celebrar junto a su «mamá» un día tan especial. «Soy feliz de ocupar el lugar de hija en su vida».

«Hay muchas maneras de ser madre. No solamente el que engendra hijos, yo soy un ejemplo. Tengo a mis niños del círculo y Anabel».

