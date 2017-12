Afirma Comisionado que natación en Las Tunas tiene el compromiso de buscar más medallas

Las Tunas.- La natación en la provincia de Las Tunas en este 2017 ocupó el tercer lugar en los Juegos Escolares Nacionales y regresó a su lugar en un podio, que en los últimos años había perdido.

El comisionado de este deporte, Yeider Morales, dijo a Tiempo21 que las 15 medallas de oro sirvieron para demostrar el trabajo que se viene realizando en la provincia en aras de volver a ubicarse en la élite de Cuba.

«Este fue un año de muchos éxitos en nuestro deporte. En los juegos escolares terminamos en un tercer lugar por provincia y se destacaron un grupo de jóvenes nadadores talentosos que todavía tienen mucho más para dar en la natación. En este año alcanzamos 15 metales dorados y dos record nacionales.

«También tengo que resaltar el cuarto lugar en la categoría pioneril, el segundo lugar en el social y el primer lugar en el apartado de discapacitados. Además el nadador Cristian Vidal alcanzó la marca y va a participar en los Centroamericanos en la prueba de 10 kilómetros aguas abiertas. Este joven entrena en Las Tunas y eso constituye un logro para nuestro deporte».

¿Detrás de los resultados en la natación está el trabajo y dedicación de los entrenadores, atletas y familiares?

