No solo enseñan, aman

Las Tunas.- Desde que era muy pequeña visito la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Carlos Leyva González de la provincia de Las Tunas. Primero en brazos de mi mamá, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a impartir clases en lo que es para muchos atletas, su casa. Luego caminando a su lado vestida de uniforme azul y ahora lo hago como periodista.

Son años presenciando aquellos balcones llenos de estudiantes de diferentes edades, aquella plaza rodeada de albergues y un comedor, aquel terreno de beisbol que guarda historias, y a los fieles y abnegados profesores que dedican su vida a enseñar.

Siempre he considerado que trabajar como docente en una escuela que prioriza el deporte es cosas de grandes. Ellos realizan innumerables esfuerzos para motivar a quienes se sientes más atraídos por bates y pelotas, por guantes y bastones, que por libros de historias y otras materias.

Se les escucha repetir una y otra vez la misma idea, el mismo ejercicio, el mismo concepto, la misma regla ortográfica. Es admirable observar la paciencia con que vuelven a repetir cada uno de los contenidos.

No todos los estudiantes tienen el desconocimiento como bandera. Hay atletas que emocionan con una intervención, otros callados sorprenden con una respuesta, los más arriesgados se presentan a lps exámenes de ingreso a la Educación Superior y compiten con el plan provincial. Si aprueban hay que ver el orgullo de sus maestros al decir: «diez de mis alumnos aprobaron en el ingreso».

En determinados momentos he pensado que su labor en netamente humana. Se familiarizan de tan forma con la vida y los problemas de aquellos niños que los asumen como su familia, y más que enseñar, me atrevo a decir, porque lo he vivido, dan abrigo y amor.

Pasan los años y las generaciones de estudiantes que un día fueron sus hijos se hacen grandes atletas de la provincia. Entones los siguen a todos lados, gozan de verlos en un estadio, en un ring, en una cancha, vencer a sus oponentes.

Creí que sólo era a mi mamá a quien se le llenaban los ojos de lágrimas y el corazón de orgullo al ver a uno de sus discípulos crecerse ante la vida y representar al país en diferentes certámenes nacionales e internacionales; he ido descubriendo que no, que la mayoría de los profesores de la EIDE Carlos Leyva, de Las Tunas, no se limitan a enseñar sino que verdaderamente aman.

