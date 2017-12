¿Hay o no racismo en Cuba?

El tema racial en Cuba es uno de los que menos se debate, tal vez por las apasionadas controversias que despierta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado “él es el que necesitamos porque es negro y joven” o viceversa? ¿Eso no es racismo también?

Creo que en este tema no se nos da bien lo de predicar con el ejemplo, pues si por un lado luchamos para acabar totalmente con el racismo y la discriminación, por otro se promueve y se fomenta cuando se establecen parámetros étnicos, etáreos, entre otros para asumir algún cargo o responsabilidad política.

¿Se corresponde el discurso con la práctica? ¿Podrá eliminarse el racismo en Cuba? ¿Qué pasa en las escuelas?

Durante la investigación y recogida de opiniones, el equipo de prensa de Sin pelos en la lengua entrevistó a personas de piel blanca y piel negra, y emergieron criterios de que los principales racistas son los propios negros.

Escuchar el debate

Ir a descargar

Hace un tiempo atrás las personas negras se dolían cuando eran señalados públicamente con términos como negro o negra, que en definitiva es su color de piel. También cuando con énfasis despectivo en la entonación se le decía que tenían bemba y no labios; pasa —pelo malo— y no pelo; o se definían como «personas de color».

Con lo de “personas de color” ciertamente no coincido porque de esta manera las personas de piel blanca serían entonces transparentes; pero el hecho de tener bemba que no es más que labios gruesos no debe significar una ofensa. Cada cual debe sentirse orgulloso de lo que representa, de lo que impone en la sociedad.

El color de la piel no determina el puesto laboral de alguien, ni un cargo administrativo, ni la capacidad intelectual. Pero el debate no termina. Si usted tiene alguna opinión al respecto puede escribirnos a nuestra dirección tiempo21podcast@gmail.com y con mucho gusto publicaremos su texto o escriba su comentario en esta misma entrada.

/mdn

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube