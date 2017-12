Artista cubano Arturo Montoto prepara nueva exposición de esculturas

. Le gusta emplear la pelota de béisbol como elemento simbólico, irónico más bien, a partir de esa especie de idolatría que le profesan muchos en su país.

La Habana.- El artista cubano de la plástica Arturo Montoto prepara hoy su primera exposición con esculturas de gran formato sin desvincularse de la poética usual de su obra pictórica, tan popular en esta isla.

Aunque es graduado de pintura en Rusia y la mayor parte de su carrera la ha dedicado a esa manifestación, Montoto asume la escultura por vocación y el nuevo proyecto tampoco rompe con la estética habitual pues continúa sumergido en su mundo de frutas, herramientas y otros objetos.

Lo mismo que he pintado hasta ahora lo estoy extrayendo de los cuadros y convirtiéndolo en esculturas hechas con resina, explicó en entrevista exclusiva con Prensa Latina.

Ya tengo lista la primera pieza, una pelota de béisbol de un metro y 80 centímetros de diámetro, este es uno de los objetos que más he pintado, aunque mí no me gusta el béisbol, me aburre, confesó este cubano poco común.

De acuerdo con el artífice, le gusta emplear la pelota de béisbol como elemento simbólico, irónico más bien, a partir de esa especie de idolatría que le profesan muchos en su país.

Yo como objeto lo encuentro bello y me interesa desde el punto de vista escultórico por su forma y expresión, explicó.

El artista aprovecha la certeza de que el público nacional identificará enseguida el objeto, solo que lo encontrará raro pues su pelota es negra satinada y los hilos de la costura de color rosa, para mayor contraste visual.

Otra de las piezas será un huevo roto dentro del cual podrá verse la yema y la clara mientras parte de la cáscara estará colocada en el piso, y además junto a sus ayudantes Montoto da forma por estos días a una cesta, como las antiguas tejidas de mimbre.

El conjunto de piezas estará expuesto en la galería Gorría, de esta capital, que dirige el actor Jorge Perugorría, en la segunda quincena de febrero de 2018.

Cada una de las obras funcionará con su significado independiente y título propio pero entre ellas guardarán una relación, según asevera, por ser extraídas de sus pinturas y porque todas serán piezas negras, por ello planea bautizar la muestra como Dark, que significa oscuro en idioma en inglés.

El negro ayuda a neutralizar los significados del objeto original, quisiera que el espectador los mire neutralmente y quizás los vea desde el punto de vista puramente estético, aspira el artista nacido en 1953 en la más occidental de las provincias de Cuba, Pinar del Río, donde lo criaron en una finca. Yo fui un niño campesino, me criaron en una finca y vivía a caballo entre la ciudad y el campo, mi infancia se desenvolvió entre lo urbano y rural, relató.

A este hecho lo valora como su experiencia vital que lo marcó de por vida pues la relación con las frutas y la naturaleza la trasladó al arte, aunque se reservó para el ámbito doméstico íntimo la pasión por los animales, y en especial por gatos y perros.

Su gran compañía durante la elaboración de Dark es Sumi, un gatico al que encontró en la calle abandonado y que ahora sigue sucio pero porque retoza feliz entre las esculturas de la casa-taller del artista.

Montoto tiene en su haber 40 exposiciones personales y ha participado en más de 100 muestras colectivas dentro y fuera del país natal.

Algunas de sus obras se hallan en colecciones privadas en Argentina, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, México, Francia, España, Rusia, Italia, Suiza, Honduras, República Dominicana, Panamá, Perú, Puerto Rico, Chile y Cuba. (Prensa Latina)

