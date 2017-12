Presentan en Las Tunas documental «Vicente García, un general de Cuba»

Las Tunas.- Historias, anécdotas, experiencias y diversos criterios se vivieron hoy en la presentación del documental audiovisual «Vicente García, un general de Cuba», de la periodista Norka Meisozo Reyes, en la Sala Titón, del Teatro Tunas, de esta ciudad.

El material centra esencialmente el debate en dos de los hechos polémicos dentro la historia de Cuba: la Sedición de Lagunas de Varona, y la supuesta negativa del Mayor General Vicente García de marchar hacia Las Villas, temas recurrentes en quienes desvirtúan la figura del patriota tunero, y con toda intención la realizadora se detiene en ellos.

«Este material es otra mirada para llegar a un mismo fin y una causa común, una manera diferente, que fue el caso de Vicente García, que protagoniza un hecho mal llamado, que realmente fue un hecho democrático», apuntó la realizadora cubana.

El audiovisual reivindica a la figura del patriota Vicente García desde las verdades que ofrecen varios investigadores cubanos como Eusebio Leal, Eduardo Torres Cuevas, y los tuneros Víctor Marrero y Carlos Tamayo, entre otros.

Norka Meisozo agradeció la realización del documental a su ciudad natal, Las Tunas, el lugar donde se formó y del cual siente un inmenso orgullo.

«Si yo no hubiera nacido aquí, si no tuviera la suerte que dios me hubiera puesto en Las Tunas, el documental «Vicente García, un general de Cuba», no hubiera existido. No es que yo elegí a Vicente García, Las Tunas determinó que fuera así», concluyó.

Con el documental Norka Meisozo invita a alejarse de los prejuicios e indagar en la historia del estratega tunero, uno de los primeros en incorporarse a las lucha armada por la independencia de Cuba.

