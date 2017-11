Presenta Habanos S.A. su Línea Retro en FIHAV 2017

. Los dos productos son Romeo y Julieta Club Kings, y Partagás Capitols, cuyos envases están concebidos a partir de aquellos que se comercializaban en la década del 70 del siglo pasado.

La Habana.- La empresa mixta Habanos S.A., principal comercializadora de tabacos Premium a nivel mundial, lanzó su Línea Retro como novedad durante la XXXV Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2017, que concluye hoy en esta capital.

Según Ernesto González, director de Marketing de la compañía, los dos productos son Romeo y Julieta Club Kings, y Partagás Capitols, cuyos envases están concebidos a partir de aquellos que se comercializaban en la década del 70 del siglo pasado.

En declaraciones a la ACN, González destacó que Habanos S.A. trabaja en el rescate de algunas marcas que formaron parte del listado de su portafolio.

Sobre esta propuesta, el directivo dijo que es atractiva y moderna para el consumidor, los puros son de formato pequeño, fácil de transportar y de una fumada rápida, y al mismo tiempo con \”un indiscutible encanto retro en su diseño\”.

Estos productos se presentan en caja metálica, con un diseño inspirado en originales envases de bolsillo que se hicieron populares y hoy son piezas buscadas y valoradas por los coleccionistas de todo el mundo.

González informó que en FIHAV 2017 su compañía opta por el premio Medalla de Oro de Diseño Integral con los puros Montecristo 80 Aniversario, una vitola especial de esta prestigiosa marca de habanos fundada en 1935.

Este año Habanos S.A. también muestra productos icónicos del vitolario, y algunos novedosos lanzados al mercado en 2017 como H. Upmann Sir Winston Gran Reserva 2011, la Línea 1935 de Montecristo, con tres vitolas Maltés, Dumas, y Leyenda, las dos primeras inéditas en la marca.

Otros productos en exhibición en FIHAV 2017 son QuaiD’Orsay y las nuevas vitolas No. 50 y No. 54, el nuevo Romeo y Julieta Petit Royales, las Ediciones Limitadas 2017: Cohiba Talismán, Partagás Series No. 1 y Punch Regios de Punch.

Habanos S.A., integrada por el Grupo Empresarial Tabaco de Cuba la entidad española perteneciente al grupo inglés Imperial Tobacco, es líder en la comercialización de puros Premium, tanto en Cuba como en el resto del mundo, pues dispone de una red de distribución exclusiva presente en más de 150 países. (ACN)

