Industriales y Las Tunas ya están en la segunda fase del béisbol

.Ambos equipos son inalcalzables para los demás que luchan por la clasificación.

Las Tunas, sublìder, no da tregua.La Habana.- Con sus dobles triunfos en la jornada de domingo el líder Industriales y su más cercano perseguidor, Las Tunas, se convirtieron en los dos primeros equipos en avanzar de forma directa a la segunda fase de la Serie Nacional de Béisbol.



En el estadio Latinoamericano, a primera hora, los Leones capitalinos derrotaron cinco carreras por dos a Artemisa, con la quinta sonrisa sin fracasos para el derecho Noelvis Entenza, y luego 8-4 al llegar la lluvia en el séptmo inning, con éxito al aval de Frank Monthiet.



Así, los Azules exhiben 28 victorias y se tornan inalcanzables para los Cazadores, que ocupan la quinta plaza con 23 éxitos, a cinco juegos y medio del sitial de honor. Los cuatro primeros elencos acceden a la venidera fase, mientras que los lugares del quinto al octavo se disputarán los dos restantes cupos.



Mientras, también en rol de anfitriones en el parque Julio Antonio Mella, los tuneros superaron a Camagüey con pizarrones de 9-3 y 6-3, para seguir a medio juego de diferencia del cuadro Azul y a cinco de ventaja sobre Artemisa, al que le ganaron la subserie particular.



Además, Matanzas, cuarto puesto de la justa, dividió honores con Holguín. En el primer cotejo, los Cocodrilos salieron airosos 5-0, con lechada para el zurdo Yoanni Yera, quien se convirtió en el primer lanzador en llegar a ocho triunfos, en tanto en el segundo juego ganaron los Cachorros (3-1).



El monarca exponente Granma debió dividir el punto con Santiago de Cuba, al ganar el duelo inicial con marcador de 5-4, gracias al decimo segundo jonrón de Lázaro Cedeño, líder en la justa. Pero luego vencieron las Avispas (3-2).



En los restantes duelos, Guantánamo le ganó el doble a Cienfuegos (3-1 y 3-2), y Villa Clara también venció par de veces a Sancti Spíritus (6-2 y 13-4). No se efectuaron los enfrentamientos Ciego de Ávila-Pinar del Río y Mayabeque-La Isla. (Agencia Cubana de Noticias)

/mdn/

