Rafael Viñales: vamos por la clasificación

Las Tunas.- Para esta nueva Serie Nacional el pelotero de la provincia de Las Tunas Rafael Viñales vuelve con el mismo deseo de hacerlo bien y es por eso que no escatima esfuerzos en su preparación.

«Esta es una de la mejores preparaciones en las que he estado. Tenemos un buen preparador físico y en lo personal me siento en óptima forma, muy confiado y al full de máquina para el inicio de la Serie Nacional»

Las metas este año

«Lo que me he propuesto es seguir trabajando como el año pasado. Lo que viene tiene que ser mejor a lo que ya pasó. Quiero luchar pues este año es fundamental porque puedo llegar a un equipo Cuba. Este tiene que ser un año bueno y estoy muy seguro de lo que puedo hacer»

¿Jugarás en la primera base?

«He entrenado mucho en la primera base que es nueva para mí, pero me han dado la confianza y me siento cómodo. La seguridad se va ganando en los juegos y ahora en esa base tendré que hacerlo lo mejor posible y me han ayudado mucho. Voy a tratar de hacerlo todo bien para que el equipo salga adelante».

¿Cómo ves al equipo?

«Nosotros vamos a tener un año muy bueno. Se ha visto en los topes y en la copas y esa es la antesala. Siempre hemos dicho que este es el año de Las Tunas y estamos conscientes de que sí se puede. El equipo se siente bien y como grupo tenemos que hacer las cosas bien por nuestro público, por nosotros y nuestras familias».

Para este año se han propuesto unidad y disciplina

«Eso es lo más importante para un colectivo. Hay que lograr las cosas juntos y eso depende del equipo no de nadie que venga de afuera».

La Serie Nacional se puede hacer muy corta

«Sí, es por eso que lo más importante serán las victorias y buscarlas cada día. Nosotros queremos jugar los seis meses de la temporada y no irnos antes de tiempo».

/YMP/

