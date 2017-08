Llaman a extremar las medidas higiénico-sanitarias para prevenir la conjuntivitis en Las Tunas

Las Tunas.- La presencia en estos meses de la conjuntivitis hemorrágica precisa que los habitantes en esta ciudad extremen las medidas higiénico-sanitarias para prevenir estas y otras enfermedades que se asocian a las altas temperaturas del verano.

Si bien las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y La Habana acumulan el mayor número de casos de la enfermedad, hay personas diagnosticadas en todos los municipios de Las Tunas, lo que indica que ninguna está exenta de riesgo.

El doctor Rafael Castellano Calviño, oftalmólogo del Hospital Ernesto Guevara, de Las Tunas, llama la atención sobre el hecho de que los riesgos de contraer ese virus son particularmente altos en los lugares con aglomeración de personas, y en las piscinas que no cuenten con una correcta concentración de cloro.

«Podemos asegurar que están creadas las condiciones en los centros hospitalarios, cuerpos de guardia y servicios oftalmológicos para cualquier caso que llegue necesitado de atención médica ante los síntomas de la conjuntivitis hemorrágica.

Tenemos el personal calificado para atender todos los posibles casos, además ante cualquier complicación clínica contamos con medicamentos y equipo técnico necesario ante esta eventualidad que enfrentamos en Las Tunas».

¿Cuál es la orientación a tener en cuenta por los tuneros?

«Se indica el aislamiento en la casa, además del tratamiento médico a seguir, pero si en los hogares la persona infectada no tuviera las condiciones para aislarse, en nuestros hospitales ya están listas las salas de aislamientos, para evitar la propagación.

«El reclamo es a nunca frotar los ojos con las manos, pues este es el factor que más predispone al contagio del padecimiento. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos y para manipularse el rostro. Cambiar regularmente la ropa de cama, toallas y pañuelos, recordar que estos deben ser sólo de uso personal; así como mantener limpios los espejuelos y lentes de contactos.

«Urge mantener tapados los recipientes de la basura con la finalidad de evitar las guasasas y las moscas; agentes trasmisores de la enfermedad. Tampoco se debe descuidar el hecho de evadir el contacto con personas infectadas. Y, sólo bañarse en piscinas que cumplan con los parámetros de cloración».

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la conjuntivitis?

«Si bien la conjuntivitis hemorrágica no compromete la agudeza visual, y aunque no es frecuente, sí puede en caso de no ser atendida presentar complicaciones como la inflamación de la capa intermedia del ojo entre la retina y la esclerótica, que no es más que la parte blanca del ojo, además puede originar la inflamación de la córnea.

«Si la persona enferma no se atiende y se aísla los primeros cinco días después de la aparición de los síntomas, que es el periodo en que es transmisible, no solo se comprometen la salud de los ojos, sino la del resto de la población, empezando por familiares y personas más cercanas».

¿De cuánto es el período de incubación de la enfermedad?

«Hay que destacar que la conjuntivitis hemorrágica es una inflamación viral de los ojos muy contagiosa, que se transmite por contacto directo a través de objetos y agua contaminada. El período de incubación es entre cuatro y 12 días y puede infectar a personas de cualquier edad».

En los cuerpos de guardias y servicios oftalmológicos de la provincia de Las Tunas se mantiene una vigilancia activa ante casos de conjuntivitis hemorrágica, que se propaga fácilmente con las altas temperaturas de esta época veraniega, una estación del año proclive a la aparición de muchas enfermedades.

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube