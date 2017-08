Yoelkis Cruz este año le daré a los Leñadores muchas victorias

Las Tunas.- El lanzador derecho Yoelkis Cruz será el encargado de escalar la lomita por el equipo de Las Tunas frente a los Gallos de Sancti Spíritus, en el primer partido de la 57 Serie Nacional de Béisbol, este domingo seis de agosto en el estadio José Antonio Huelga.

Integrante del equipo cubano al pasado Torneo Interpuertos de Rotterdam, donde fue el primer pitcher y le fue muy bien. El tunero piensa que le puede dar la primera victoria a los Leñadores.

¿Cómo te has preparado para esta Serie?

«El pasado año tuve un excelente desempeño y me siento bien físca y mentalmente. He trabajado duro para alcanzar resultados y los voy obteniendo. El domingo ante Sancti Spíritus trataré de hacerlo bien para alcanzar mi primer éxito».

¿Cómo valoras al equipo?

«A los muchachos los veo muy bien. Estamos hablando mucho y todos quieren aportar, pues estamos de acuerdo en que este puede ser un buen año para nosotros y para eso todos tenemos que estar unidos. Lo primero será clasificar y en nuestra mentalidad esta ir cada día por victorias».

En Holanda lo hiciste muy bien. ¿Cuánto te aportó este torneo?

«Ya yo había estado en allí en el 2015 y le dije a la dirección del equipo que lo haría bien. Ya después me dieron la confianza y todo me salió como lo había pensado. En otros eventos no me habían dado la oportunidad y por eso en esta ocasión no fallé. Ahora demostré que se puede contar conmigo, pues lo hice bien con Las Tunas, Granma y la selección nacional».

¿Conocer cómo se juega en el extranjero mejora tu trabajo?

«Siempre medirse con otro nivel es importante. Ahí me doy cuenta que puedo mejorar y que lo que estoy haciendo esta bien. Ma gusta dominar a los bateadores y hacer bien mi trabajo todos los días es por eso que siempre estoy dispuesto a sacrificarme y a tratar de hacerlo lo mejor posible».

¿Este año con Las Tunas qué te has propuesto?

«Yo este año le daré a los Leñadores muchas victorias. Todavía puedo aportarle mucho al equipo y al béisbol. Tengo la confianza de que Dios me ayude porque eso es muy importante y lo demás irá llegando poco a poco».

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube