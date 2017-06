Señala ministro importancia de Expedia para promover destino Cuba

Martes, 6 junio 2017, 15:49 |

La Habana.- Como un espacio importantísimo para la comercialización del destino Cuba calificó Manuel Marrero, ministro de Turismo (Mintur), a las plataformas de la compañía estadounidense Expedia, líder mundial de las reservas de viajes en línea que ya opera en el mercado local.

Nos hemos incorporado a una valiosa red a nivel internacional donde podemos promover el destino turístico cubano, afirmó Marrero, al referirse a la reciente entrada de ese grupo norteamericano en la Mayor de las Antillas, que este año busca superar el boom de cuatro millones de visitantes foráneos recibidos en 2016.

De acuerdo con el titular de la industria sin humo, en esa nueva relación un elemento a tener en cuenta es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de 50 años, política que ha limitado el acceso de Cuba a las grandes firmas publicitarias.

No obstante, significó que pese a las limitaciones del vigente bloqueo, como la imposibilidad de utilizar en transacciones internacionales el dólar americano, compañías de ambos países han ido buscando fórmulas para trabajar de conjunto, y citó la gestión del hotel Four Points by Sheraton de La Habana, por la cadena estadounidense Starwood.

Según comunicó Expedia, la nueva alianza permitirá a los hoteleros establecidos en la Isla comercializar sus propuestas en todos los sitios web del grupo, el cual ofrece además otros servicios como billetes de avión, alquiler de vehículos, cruceros, paquetes vacacionales y varios parques de atracciones.

Para reservar tales ofertas los ciudadanos de EE.UU. deberán acogerse a una de las 12 licencias generales permitidas por el Gobierno de esa nación para el llamado intercambio «pueblo a pueblo», pues el bloqueo aún les impide viajar a Cuba como turistas.

Marrero recordó que en la Isla también opera el grupo español Amadeus, radicado aquí desde 2009 como el primer Sistema de Distribución Global propiamente registrado en el mercado local.

En lo que va de 2017 ya han llegado a Cuba dos millones de visitantes extranjeros, cifra registrada 39 días antes con respecto al año pasado.

Al cierre del primer trimestre las regiones con más envíos de viajeros fueron América del Norte (45 por ciento de incremento), Europa (33 por ciento) y América Latina (16 por ciento).

Datos oficiales refieren que a Cuba vuelan 68 líneas aéreas que enlazan con 70 ciudades del mundo, y en cuanto a cruceros operan 25 barcos, con 265 escalas y más de 170 mil pasajeros. (ACN)

/YDV/

