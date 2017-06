Trabajadores de la salud por mejor calidad de los servicios

Lunes, 5 junio 2017, 06:55 |

La Habana.- El funcionamiento para lograr la calidad de los servicios es uno de los temas de la Primera Conferencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTS), que sesionará el nueve y 10 de este mes, en esta capital.

El teatro Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores de Cuba, es la sede de la magna cita que contará con la participación de 350 delegados, de ellos 35 directos y un grupo de invitados, anunció en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias el doctor Santiago Badías, Secretario General del SNTS.

En cuatro comisiones se desarrollará el evento, que incluye, además, el trabajo político ideológico, los valores, las relaciones internacionales, las transformaciones necesarias y la actualización del reglamento emulativo en el sector, explicó Badías.

La principal razón del gremio es prestar un servicio de la más alta calidad al pueblo y seguir trabajando por mejorar las condiciones de labor, aseveró el secretario general del SNTS.

Con 462 mil afiliados, el 70 por ciento de ellos son mujeres, ese sindicato tiene actualmente 50 mil colaboradores que cumplen misión internacionalista en 63 países.

También en la conferencia estará una representación de profesionales sanitarios que cumplen misión en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Haití y Suazilandia, anunció Santiago Badías.

Desde el 14 de junio del año precedente, en homenaje a los dos grandes hombres nacidos ese día, Maceo y Che, fue presentada la convocatoria de la Conferencia del Sindicato de la Salud, que cuenta con más de 10 mil secciones sindicales y el 18 por ciento de ellas la dirigen jóvenes, recalcó Badías.

De la cita se espera lo mejor para el pueblo, la integración en la proyección comunitaria, para que del 70 al 80 por ciento de los habitantes se atiendan en la Atención Primaria de Salud como lo merecen, con condiciones ideales, remarcó.

Comentó el dirigente sindical que entre las fortalezas de ese gremio en el país en el último año figuran una tasa de mortalidad infantil de 4,3 por cada mil nacidos vivos. Hoy está en 4.2 acotó, lo cual figura entre los tres grandes propósitos del sector.

Ellos son elevar los indicadores de salud, prestar la más alta calidad de los servicios al pueblo y hacer eficiente y sostenible el sistema garantizando el desarrollo, reiteró.

Los retos y prioridades del ministerio de Salud Pública tienen que ver con los trabajadores del sector, no es posible exhibir esos indicadores sino participan de manera integrada de conjunto con el sindicato para lograr esos resultados, remarcó.

En opinión de Badías,« las debilidades en las cuales ese sindicato debe trabajar están relacionadas con el funcionamiento, en ocasiones no es una asamblea atractiva, no la preparamos, no se discuten los principales problemas del centro y en eso estamos fallando», subrayó.

También algunas veces no se hace un informe administrativo adecuado, ni se rinde cuenta de la gestión a la sección sindical, dijo.

Hacia ahí va encaminada la conferencia: el funcionamiento sindical en función de la calidad de los servicios, reiteró Santiago Badías. (ACN)

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube