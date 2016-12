Lunes, 19 diciembre 2016, 06:50 |

La Paz.- Los movimientos sociales en Bolivia se encuentran hoy ante el desafío de preservar los logros cosechados durante los últimos 11 años bajo la dirección del presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS).

Para ello un factor fundamental será garantizar la repostulación del mandatario de cara a las elecciones de 2019, cuyo inobjetable liderazgo político lo convierte en casi seguro ganador de los comicios para el periodo 2020-2025.

Analistas concuerdan en que ninguna opción política en esta nación andina rivaliza con la postura nacionalista, soberana, antiimperialista y avocada al desarrollo sustentable que defienden Morales y el MAS.

De hecho, la víspera, al conmemorar el Día de la Revolución Democrática Cultural, el jefe de Estado acusó a los líderes de la oposición derechista de carecer de un plan con luz larga para Bolivia.

La derecha no propone nada, no tiene una agenda para el periodo 2020-2025 (…) solo sabe rechazar y mentir, cuestionar y no proponer, remarcó durante el acto celebrado en Irvigarzama, en el central departamento de Cochabamba.

Asimismo, se refirió a la historia de saqueo al cual fue sometido el país durante casi 180 años de vida republicana y la gestión de más de una década del MAS para refundarlo e impulsar una estrategia de desarrollo nacional y distribución equitativa de las riquezas.

Los humillados, vilipendiados, marginados, discriminados nos hemos organizado con mucho acierto en un movimiento político, para decir basta a la dominación y el saqueo, remarcó.

En otra parte de su discurso, Morales se refirió a los resultados del IX Congreso del MAS, clausurado el sábado en el municipio Montero, del oriental departamento de Santa Cruz.

Allí, los más de seis mil delegados aprobaron por unanimidad la propuesta de repostulación del mandatario dentro de tres años. De igual forma, analizaron cuatro vías legales, a fin de materializar esta posibilidad.

En febrero, una consulta popular resultó adversa a la posibilidad de que el líder del Ejecutivo pudiera optar por un nuevo periodo de gobierno.

Sin embargo, líderes de los movimientos sociales señalan que tales resultados obedecieron a una campaña de desprestigio por parte de medios de comunicación derechistas, los que con argumentos falsos condicionaron el resultado.

El pueblo es consciente. El 21 de febrero ganó, no un programa o ideología, sino la mentira de la derecha y la manipulación de medios de comunicación nacionales e internacionales, como (la televisora) CNN, argumentó el sábado propio Morales.

El presidente del presídium del MAS, Rolando Borda, analizó que ante este escenario podría volverse a consultar al electorado sobre una nueva postulación del líder boliviano mediante una reforma constitucional avalada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Se trataría de una reforma parcial del artículo 168 de la Carta Magna que puede ser activado por iniciativa ciudadana con la recolección de firmas de al menos el 20 por ciento del padrón electoral, de un total de 6,3 millones de bolivianos aptos para votar.

Esta opción implicaría también la reforma de otros artículos de la Constitución, a fin de poder reelegir a todas las autoridades por más de un período de manera continua, en vez de limitar a solo dos mandatos su gestión, como ocurre en la actualidad, precisó el dirigente político.

La segunda vía propone también una reforma constitucional parcial del artículo 168 de la Constitución, pero aprobada mediante ley de la ALP, con al menos dos tercios de sus miembros presentes.

La tercera oportunidad sería que Morales, cuyo mandato quinquenal culmina el 22 de enero de 2020, renuncie seis meses antes para habilitarse como candidato a la presidencia.

Por último, el jefe de Estado podría ser habilitado para las elecciones mediante la interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, en lo inherente al acápite de la elección y reelección de presidente y vicepresidente.

Morales sostuvo el domingo que «Si el pueblo dice sí, Evo seguirá con el pueblo para garantizar esta revolución democrática cultural».

Muchos me han hecho creer que mi vida no es mía, sino del pueblo. Estoy obligado a someterme a ustedes para seguir trabajando por nuestra querida Bolivia, acompañado por nuestras autoridades, argumentó. (Prensa Latina)

