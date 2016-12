Yosvani Alarcón: volveré más fuerte

Sábado, 17 diciembre 2016, 13:40 |

Las Tunas.- Por estos días coincidí con el pelotero tunero Yosvani Alarcón y no fue la casualidad. Simplemente fuimos invitados por la Dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) a un encuentro, donde se dialogó sobre el éxito.

Un Doctor en Ciencias del Deporte, un médico pediatra, una locutora y Yosvani, todos destacadas personalidades de Las Tunas intercambiaron sobre sus logros profesionales.

Pero el centro del debate fue Alarcón, quien comentó cómo sin mucho ruido se convirtió en el mejor cátcher de Cuba, una carrera rodeada de hechos positivos y negativos.

Yosvani después del día fatídico que provocó que fuera sancionado por un año lejos de los terrenos de juego no ha dejado de entrenar y asiste a la Academia Provincial para no perder la forma física.

La clave de su éxito según sus propias palabras está en la entrega y es que ese vocablo lo acompaña todos los días y eso lo ayuda a ser quien es. Sin dudas su vida deportiva no ha sido fácil, pues en tres ocasiones sufrió baja técnica de los equipos de Las Tunas.

Eso no importó, el tunero no se amilanó y volvió una y otra vez para demostrar que si podía alcanzar su sueño de convertirse en pelotero. En esos días su familia sufrió, pero su madre comprendió que para Yosvani el béisbol iba en serio y hasta hoy lo custodia y acompaña.

Su mayor logro no tiene discusión y no lo piensa mucho para responder: «Llegar al equipo Cuba». A los presentes se nos hizo un nudo en la garganta y alguien del público le dijo «Ese puesto no lo has perdido y solo depende de ti volver».

Pero a Yosvani lo que ha alcanzado le cuesta mucho más que otros, él está seguro de su futuro y de lo que quiere por eso no escatima esfuerzos para seguir cuesta arriba aunque la montaña sea cada vez más alta.

Hoy reconoce que su indisciplina en la Serie Nacional 56 fue un error del que solo él es culpable y lo reconoce ante todos los que curiosos le preguntamos por qué lo hizo y si no se siente mal.

«Yo me equivoqué y estoy pagando por ello. Todos los días pienso en ese momento y no debería haberlo hecho. Ahora estoy enfocado en mi trabajo, en superarme y en volver al Mella».

A Yosvani Alarcón lo distingue su humildad y entrega por eso miles de tuneros lo siguen y lo acompañan. Es que lo conocen y saben de sus méritos en el deporte y en la vida cotidiana.

A partir del 21 de enero volverá a los estadios de Las Tunas cuando participe en la Serie Provincial y de seguro ahí estarán sus seguidores una vez más apoyándolo y disfrutando de sus batazos y jugadas.

