Sábado, 17 diciembre 2016, 14:11 |

La Habana.- El pianista cubano Miguel Núñez y el cantautor Pablo Milanés presentarán hoy un disco conjunto en el 32 Festival Internacional Jazz Plaza a propósito del cual interpretarán varios temas dentro de ese género.

Según explicó Núñez en reciente conferencia de prensa, el álbum titulado Flores del futuro incluye 10 obras compuestas por él para piano a los que Milanés, compañero de trabajo de muchos años y amigo personal, quiso ponerle letra.

El disco se inscribe en el ámbito de la fusión, pues reúne baladas, temas jazzísticos y otras formas de expresión musical.

Durante el concierto en el Teatro Mella, de esta capital, los artistas planean compartir las 10 canciones del álbum y otras más antiguas, de la autoría de Milanés, muy solicitadas por el público siempre.

Pero no será un recital típico, aclaró Núñez, pues si bien pudiésemos tocar temas como El breve espacio en que no está o Yolanda, siempre será, en estilo de jazz, no en la manera original de ellas.

La obra plástica de Eduardo Roca, Choco, acompañará a los músicos en este espectáculo inscrito dentro de las sesiones de lujo del Festival Internacional Jazz Plaza, que concluirá mañana.

Milanés es fundador de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, sus composiciones añadieron a ese movimiento un toque de feeling y ha grabado 40 álbumes en solitario, más una gran cantidad de colaboraciones con otros artistas y discos colectivos. (Prensa Latina)

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube