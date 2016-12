Congreso del MAS en Bolivia analiza temas en cinco comisiones

Viernes, 16 diciembre 2016, 07:06 |

La Paz.- Delegados al IX Congreso del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia analizarán hoy en cinco comisiones las futuras políticas y estrategias de ese instrumento político para el trabajo en 2017 y cumplir la Agenda Patriótica 2025.

Las sesiones del cónclave inaugurado la víspera por el presidente Evo Morales, se extenderán hasta el sábado en el municipio Montero, del oriental departamento de Santa Cruz.

Diversos temas se analizarán en las comisiones Orgánica, Política, de Política Internacional, Agenda 2025 y Económica, explicó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Feliciano Vegamonte.

Los debates y propuestas serán puestos a consideración del plenario que emitirá sus conclusiones mañana.

Vegamonte reconoció que la Política, es una de las comisiones que más expectativas genera, porque ahí se decidirán los mecanismos para la repostulación de Evo Morales en las elecciones de 2019.

A juicio de dirigentes políticos, ello garantizaría el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025, programa de gobierno que contempla diversos programas políticos, económicos, sociales y culturales de cara a la celebración del bicentenario de la independencia.

En febrero, una consulta popular resultó adversa a la posibilidad de que el mandatario pudiera repostularse a un nuevo periodo de gobierno (2020-2025).

Sin embargo, líderes de los movimientos sociales señalan que tales resultados obedecieron a una campaña de desprestigio contra Morales por parte de medios de comunicación derechistas, los que con argumentos falsos condicionaron el resultado.

El propio gobernante destacó anoche cómo ha crecido el MAS en la última década, al recordar que cuando se fundó solo tres movimientos sociales eran parte de su estructura, número que ahora llega a más de 30 organizaciones que apoyan el proceso de cambio.

En poco tiempo crecimos y nos irradiamos como movimientos sociales. Nacimos tres y hoy somos más de 30 organizaciones en pie de lucha, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter: @evoespueblo.

Morales subrayó la estrategia que permitió el tránsito de la lucha social a la lucha política por parte del MAS, considerado la estructura política más grande e importante de Bolivia.

A su juicio, es importante proteger y cuidar la democracia, a través de los votos y no de golpes de Estado.

La Revolución Democrática y Cultural se hace con votos, no con balas; con conciencia política militante y sin ambiciones ni codicia, remarcó el mandatario en otro tuit.

Sostuvo que el pueblo boliviano y sus organizaciones sociales tienen la suficiente experiencia para combatir al imperialismo, razón por la que la revolución socialista debe mantener siempre sus principios para no fracasar.

Nuestros principios son el anticapitalismo, el antiimperialismo y el anticolonialismo. El Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo), para vivir bien, remarcó.