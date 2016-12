CIGET promociona servicios a empresas de Las Tunas

Viernes, 16 diciembre 2016, 15:00 |

Las Tunas.- Con motivo de su décimo séptimo aniversario, el Centro de Información y Gestión Tecnológica y Ambiental (CIGET) de la provincia de Las Tunas, desarrolló hoy un encuentro con directivos de empresas, clientes reales y potenciales, para promocionar los servicios que brinda la institución.

Basada en el slogan «Gestionando el futuro», la exposición promocional estuvo guiada por los consultores de la institución, quienes ofrecieron a los invitados referencias sobre el trabajo que brinda el CIGET.

De los temas abordados sobresalió la necesidad de la innovación en las empresas del territorio, para cambiar todo lo que debe ser cambiado, como expresara el líder cubano Fidel Castro en su concepto de Revolución.

Referente a ello Armando Oliver Batista, Ingeniero Industrial y Máster en Ciencias, señaló que muchas veces cuando se habla de innovación se asocia simplemente a los eventos científicos y se le asigna a una sola persona.

«Si no somos visionarios en las entidades y no nos damos cuenta de lo que nos hace falta, no seremos capaces de innovar», agregó.

Vivian Martínez Pérez, especialista de calidad del grupo empresarial Palmares destacó la importancia del CIGET para las entidades de Las Tunas, «recibimos un apoyo informativo de todos los consultores de CIGET para el trabajo de la política de la calidad y del medio ambiente, y de servicios en la elaboración de los manuales de entidad de la empresa, un requisito indispensable para la certificación de las unidades del grupo Palmares».

Al intercambio asistieron representantes de la Sucursal Extrahotelera Palmares, las Empresas de Diseño e Ingeniería, Confecciones Melissa, Mantenimiento Vial, e instituciones como el Archivo Histórico Provincial, la Oficina Territorial de Normalización y la Universidad de Las Tunas, y tuvieron la oportunidad de exponer sus experiencias en el uso de los servicios del centro.

