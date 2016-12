Jueves, 15 diciembre 2016, 16:31 |

La Habana.- El director argentino Matías Piñeiro ofrece hoy una nueva visión de la obra de Shakespeare con Hermia y Elena, que compite en el apartado de largometrajes de ficción en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

La película, filmada en Buenos Aires y Nueva York, es una realización de muy bajo presupuesto como buena parte del cine de la región latinoamericana, precisó.

Había un conjunto de personajes femeninos de las comedias de Shakespeare que me interesaban mucho y que conectaban con ideas que me daban vueltas en la cabeza sobre el amor y las relaciones, contó.

Todo ello me motivó a trabajar con varias obras del autor de Romeo y Julieta, añadió.

Hace unos seis años me mudé a Nueva York porque mi novia se fue a vivir a allí y yo, con ella. En ese momento, pensé que ponía fin así a mi carrera como cineasta pues no podría recurrir al mismo equipo de trabajo que me acompañaba desde hace 10 años, reveló.

Después hice nuevos amigos en Estados Unidos y ellos me motivaron a hacer una nueva película, añadió.

Fueron varios los obstáculos en el rodaje de Hermia y Elena, rememoró, durante la filmación en Estados Unidos solo nevó una sola vez y aprovechamos esa nevada para incluirla en toda la película.

Piñeiro proyecta ahora realizar una serie de varios formatos sobre estos personajes femeninos de Shakespeare, pero antes voy a descansar, puntualizó.

Según la sinopsis, Camila, una joven directora teatral argentina viaja a Nueva York para su nuevo proyecto: una traducción al español de Sueño de una noche de verano, del gran dramaturgo británico William Shakespeare.

En medio de la nostalgia por todo lo que quedó atrás, sus amigos, su familia, su novio… recibe unas misteriosas cartas que la llevan a abandonar poco a poco sus estudios y sumergirse en nuevos encuentros amorosos, callejones sin salidas y otros comienzos. (Prensa Latina)

