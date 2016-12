Martes, 13 diciembre 2016, 19:30 |

Santiago de Cuba.- El tercer cartel del 55 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, la más importante lid del pugilismo cubano, se desarrolló hoy en el Ateneo Deportivo Armando Mestre, de esta urbe suroriental, con un programa de casi 40 combates.

En la primera pelea, el santiaguero Frank Zaldívar (52 kg) venció 5-0 al pinero Leonel Lores, quien enfrentó a duras penas la variedad de golpeos y el ataque incesante del indómito, en uno de los mejores duelos del cartel.

Esta gran preparación física la he mantenido durante todo el año, dijo Zaldívar, siempre salgo a luchar, esa fogosidad es mi estilo característico, además, mi público me apoyó muchísimo.

Soy consciente de que este torneo es vital para mi aspiración de ocupar la primera línea en la escuadra nacional, y lo voy a dar todo sobre el ring, enfatizó Zaldívar, cuyo gran rival en el equipo Cuba es el espirituano Yosbani Veitía (52 kg), subcampeón mundial en Qatar 2015, y múltiple medallista en torneos internacionales.

Veitía, en el duelo siguiente, ganó 5-0, sin excederse, frente al tunero Esmir Peña.

Otro de los más seguidos por la afición, el campeón olímpico y mundial Roniel Iglesias (Pinar del Río, 69 kg) derrotó 5-0 al guantanamero Yordan Barrera, quien se vio crecido ante un Roniel que no mostró su mejor forma física.

Hoy sobresalió el matancero Andy Cruz (64 kg), quien noqueó en el tercer round al artemiseño Edwar Riverí, así como la actuación del camagüeyano Kevin Brown (64 kg), que dominó durante todo el pleito y dejó fuera de combate en el segundo asalto al tunero Irasel Parchements.

El habanero Armando Martínez (hijo del mítico púgil Armando Martínez Limendú), tras vencer en los 60 kg, 5-0 ante el granmense Yenier Bess, dijo que es duro ser el hijo de Armandito, la gente siempre espera mucho de uno.

Me preparé bastante, tuve una buena Serie Nacional este año, hoy no di todo lo que hubiese querido, casi siempre la primera pelea no es buena, pero me sentí bien, espero honrar a mi padre en este torneo, agregó Martínez, cuya próxima salida es pasado mañana.

En los 49 Kg, la más ligera de las divisiones, el espirituano Jorge Griñán puso en malas condiciones al pinareño Lázaro Sequeff en el segundo round; mientras, el avileño Julio Columbié concluía una andanada de golpes con una zurda que derribó al camagüeyano Yosbel Rodríguez en el asalto inicial. (Agencia Cubana de Noticias)

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube