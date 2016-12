Películas «de galas» en festival de cine de La Habana

Domingo, 11 diciembre 2016, 08:41 |

La Habana.- La sección Galas llama hoy la atención entre las secciones fuera de competencia en el XXXVIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, con películas como Snowden y La La Land.

La recién remodelada sala Yara acoge cada noche, por estos días de festival, producciones que cuentan con un recorrido de importancia por citas cinematográficas de todo el mundo.

Esta noche toca el estreno de Jackie, del chileno Pablo Larraín, la cual conseguió el premio Platform del Festival de Toronto, donde el jurado elogió su guión extraordinario con una dirección precisa y una actuación inolvidable de Natalie Portman.

La cinta se asoma a la vida de la primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy en los días que siguieron al asesinato de su primer esposo, el presidente John Kennedy, en 1963, en la ciudad de Dallas, Texas, y según el director es una película sobre una madre principalmente.

La víspera, estuvo en cartelera Snowden, de Oliver Stone, y La La Land, de Damien Chazelle.

A juicio del presidente del festival de cine de La Habana, Iván Giroud, Snowden tiene una excelente factura y aborda un tema muy interesante.

Stone llegó hasta aquí para presentar su filme, que ya recorrió importantes eventos del séptimo arte en el mundo como el de Toronto, Canadá, y el de San Sebastián, España, precisó.

La película cuenta una parte de la historia de Edward Snowden (caracterizado por el estadounidense Joseph Gordon-Levitt), el informático detrás de las publicaciones online de varios documentos clasificados del Gobierno de Washington. En tanto, La La Land, que abrió el Festival de Venecia, Italia, es una comedia musical extraordinaria, una mezcla del cine clásico norteamericano musical con el estilo de las producciones de Michel Legrand, apuntó Giroud.

También destacó entre la selección de Galas los dos documentales sobre la mítica banda británica The Rolling Stones, uno sobre la gira por Latinoamérica y el otro, sobre el concierto de principios de año en Cuba.

The Rolling Stones Havana Moon fue presentado el 8 de diciembre en el Yara y The Rolling Stones: Olé Olé Olé A Trip Across Latin America, el día nueve, ambos, bajo la dirección del londinense Paul Dugdale.

Asimismo, se proyectará The Beatles: Eight Days a Week, del estadounidense Ron Howard, que ganó premio de la crítica al mejor documental musical del año.

Entre los materiales incluidos en Galas también figuran Hands of Stone, del venezolano de origen judío Jonathan Jakubowicz; Quand on a 17 ans, del francés André Techiné, y I, Daniel Blake, del británico Ken Loach.

Bajo el eslogan «Mi rollo, mi película», la edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano ocupa desde el 8 y hasta el 18 de diciembre próximo las salas de la capital de Cuba con una muestra de más de 400 títulos del continente y una importante cifra de títulos de otras latitudes del mundo. (Prensa Latina)

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube