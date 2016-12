Cándido Fabré le canta a Fidel Castro

Domingo, 11 diciembre 2016, 08:24 |

Julián Velázquez

Las Tunas.- La desaparición física del líder histórico de la Revolución cubana causó conmoción en el popular cantautor Cándido Fabré, quien considera que Fidel Castro ya ha trascendido la muerte y su ideal reencarna a diario en su obra vigente.

«Sus ideas se esparcen desde Latinoamérica hacia el mundo entero y es responsabilidad de las actuales generaciones darle continuidad a su gran legado», destacó a Tiempo21 el reconocido sonero e improvisador cubano.

Componer e interpretar piezas musicales dedicadas a la obra revolucionaria y a sus líderes es para Cándido Fabré, una necesidad espiritual…

«Soy un creador gracias a Fidel y a la Revolución. He compuesto espontáneamente. Tengo montados varios temas dedicados a Fidel y me he inspirado sin esperar nada a cambio, solamente la sabiduría, entrega, firmeza y dignidad de ese gran hombre que me acompañará siempre.

«La visión extremadamente profunda y larga de Fidel, me han hecho hacerle canciones que han sido éxitos. Cuando llegaron esos temas a la radio y a la televisión, me dije soy feliz».

«Entre esos temas tengo Si se tira el tiburón se lo come mi caimán, que es el pueblo de Cuba, y las tituladas Los grandes no se caen y Fidel se cayó, pero se levantó».

Desde su visión como artistas… ¿Cómo valora el legado de Fidel?

«Fidel es Cuba y Cuba es Fidel. Sus ideas es el mayor tesoro de los cubanos. Debemos recordarlo como lo que es, presente y futuro, no es posible hacerlo de otra manera, el que crea que está muerto se equivoca, pues vive en su pueblo, en sus artistas. Nos duele su desaparición física pero nos ilumina su presencia a través de nuestras acciones».

¿Cómo supo del fallecimiento del barbudo gigante?

«Me llamaron por teléfono algunas amistades y lo primero que hice fue rezar para que fuera incierta la noticia, una mentira más. Y todavía estoy con aquello de que no es verdad».

«El Comandante siempre estuvo al lado del pueblo, y contribuyó a resolver necesidades en la salud, la educación y en otros frentes del mundo pobre de África, Asia, Latinoamérica, y de una buena parte de naciones desarrolladas».

«A Fidel no lo mataron porque no encontraron un ser en este planeta que apretara el gatillo. Nadie estuvo dispuesto a segar tanta grandeza».

¿Usted tiene un nuevo tema dedicado a Fidel?

«Sí. Se llama Guerrero Vence Batallas y dice así: Mente savia que cabalga más allá de nuestros tiempos, guerrero vence batalla, líder profeta y ejemplo».

Cándido Fabré afirmó que es muy fácil decir Yo Soy Fidel, y sentir de esa manera la necesidad de continuar su obra, pero se impone crecer en la postura revolucionaria para enfrentar a los enemigos de la Revolución.

Dueño de un largo repertorio el sonero cubano es uno de los más versionados músicos de la isla. Sus temas son interpretados por agrupaciones como Jóvenes Clásicos del Son, Charanga Habanera, Los Van Van y Gilberto Santa Rosa.

Cándido Fabré, radicado en Manzanillo, es una suerte de leyenda de pueblo, situado entre lo más seguido por el público de la provincia de Las Tunas.

