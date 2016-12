El atletismo de Las Tunas marca pautas

Jueves, 8 diciembre 2016, 14:59 |

Las Tunas.- Una actuación histórica protagonizaron los tuneros Yadira Núñez y Luis Ernesto Zaldívar en la edición más reciente del Marabana, un evento que reúne a andarines de toda Cuba y el extranjero.

En la categoría de 10 kilómetros libres con la participación de más de 2000 competidores Yadira concluyó en el tercer lugar y Luis Ernesto en el segundo puesto.

Es por ello que hoy el atletismo en la provincia de Las Tunas mira con optimismo el futuro y eso lo reafirma el entrenador Carlos Alberto Coss.

Cosechar éxitos

En gran medida los resultados del territorio en el Marabana se deben a la entrega de Carlos Coss, entrenador de la categoría escolar y juvenil en la academia de deportes múltiples en el territorio.

«Estas medallas no nos las esperábamos. Aunque entrenamos para hacer buenos tiempo, pero lo mejor fue que lo logramos y este es un excelente resultado».

Con mucha emoción contó Carlos sobre este importante resultado en el cual se combinó su trabajo como entrenador y la preparación de los atletas.

«Las preparación comenzó desde septiembre, pues en cada curso lo más importante siempre ha sido llegar bien al Campeonato Nacional Juvenil y Escolar. En el intermedio tenemos algunas competencias entre las que se encuentra el Marabana.

«Esta es la primera participación y llegamos con la idea de hacer un tiempo decoroso y la idea siempre fue tratar de bajar de los 34 minutos en el masculino y de los 44 en el femenino.

«Como entrenador me siento satisfecho y lo mejor fue cuando vi llegar a mis muchachos a la meta. De seis medallas que se repartieron en la categoría de 10 kilómetros libres nosotros nos llevamos dos».

Hablan los medallistas

Yadira Peña y Luis Ernesto Zaldívar solo tienen 15 años y hace cuatro que se decidieron a ser fondistas, una de las categorías más difíciles del atletismo.

Participar en el Marabana fue una experiencia muy buena en su formación, teniendo en cuenta que aspiran a convertirse en los mejores de Cuba en su deporte.

Para Yadira es lo mejor que le ha pasado en la vida. «Yo no me lo esperaba y por eso ahora quiero ganar más medallas como esta para que mi abuela se sienta feliz. Soy muy joven, pero siempre me ha gustado correr y espero algún día ganar una medalla importante»

Mientras que Luis Ernesto le dedicó su triunfo a su mamá, pues aunque no está todos los días con él siempre lo apoya. «Mi objetivo es seguir mejorando y prepararme bien para ser el número uno».

Estas medallas de Las Tunas en el Marabana llegaron en un buen momento y sirven para reafirmar que el camino es el correcto.

