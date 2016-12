Miércoles, 7 diciembre 2016, 08:35 |

La Habana.- La compañía dirigida por el estelar bailarín Carlos Acosta realizará hoy una función de homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, para agradecer su constante apoyo a las artes del país.

Acosta Danza, nombre del conjunto fundado por el artista en abril del presente año, subirá a la escena de la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, desde este miércoles hasta el próximo 11 de diciembre, con un programa mixto.

El espectáculo incluye coreografías como Hokiri, del francés Mickael Marso Riviere, que aborda la perdurabilidad de la vida más allá de la muerte y el eterno renacer del ciclo vital, además del dúo Derrumbe, un drama del cubano Miguel Altunaga sobre el final de una relación amorosa.

Momento significativo de la función será la presentación de Tocororo suite, versión del conocido espectáculo Tocororo, fábula cubana, concebido por Acosta y estrenado en el propio teatro habanero en 2003, ante un público en el cual se encontraba Fidel.

Un estreno muy esperado es el de Babbel 2.0, una pieza creada por la catalana María Rovira a modo de reflexión sobre el caos del mundo actual, donde las culturas se entremezclan y los hombres se incomunican.

La obra tiene su origen en la creación de la torre de Babel, en esa necesidad de la humanidad de unirse, de tocar el cielo, comentó a Prensa Latina la coreógrafa distinguida en 1998 por la Generalitat de Cataluña con el Premio Nacional de Danza.

A juicio de Rovira, el mundo vive momentos convulsos y tocar el tema de la incomunicación le interesó porque, aunque estemos todos conectados por internet y otros medios, ella cree que las personas a nivel personal cada día se comunican menos.

Similar al mito de la torre de Babel, la coreógrafa representa un lugar donde todo el mundo habla un mismo lenguaje, y según ella explicó, de pronto todo se rompe y cada uno con su lengua va buscando un camino, una vida propia, hasta que se vuelven a encontrar.

La prolífica coreógrafa asegura que Acosta Danza tiene un futuro tremendo, por el nivel de los bailarines, capaces de desenvolverse bien tanto en la danza clásica como en la contemporánea.

Rovira estudió en la Escuela de Merce Cunningham, en Estados Unidos, y en la Maison de la Danse de Lyon, en Francia, entre otras instituciones.

Babbel 2.0 no es su primer trabajo en esta isla del caribe pues en el pasado Festival Internacional de Ballet de La Habana creó el solo Alas para la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay Valdés, y tiene obras dentro del repertorio de esa compañía, una de ellas aún muy recordada.

Hace 12 años o más que no venía a Cuba y me ha sorprendido que todo el mundo en el festival me preguntaba por Tierra y Luna, creo que esa coreografía quedó en la memoria de la gente y eso es muy emocionante, ojalá volviera a ponerse, comentó. (Prensa Latina)

