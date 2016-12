Nosotros también somos Fidel, afirman intelectuales cubanos

Sábado, 3 diciembre 2016, 23:14 |

Santiago de Cuba.- Intelectuales y artistas cubanos expresaron plena identificación con las ideas del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, al rendirle hoy tributo póstumo en esta ciudad.

En el homenaje efectuado en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, calificó a Fidel Castro como un genio político y un auténtico revolucionario comprometido, que rompió el esquema del político tradicional.

Afirmó que fue un gran defensor de la paz, y su ética lo convirtió en un paradigma de los siglos XX y XXI, y definió para Cuba un nuevo concepto de nación.

Fidel fue un verdadero líder revolucionario de vocación martiana, dijo. Nadie lo superó, porque supo conjugar sus virtudes de estratega militar con las de estadista y su alta cultura, afirmó.

Tras destacar su vocación internacionalista, señaló que su visión geopolítica fue el arma más eficaz para ganar la batalla a todos sus enemigos.

Destacó, asimismo, que Fidel Castro reconoció desde el comienzo la importancia de la cultura, por lo que uno de los primeros logros de la Revolución fue la campaña de alfabetización, y la creación de instituciones para impulsar el desarrollo cultural de la isla.

El libro dejó de ser un privilegio para convertirse en un artículo de primera necesidad, apuntó.

Afirmó, asimismo, que Cuba no sería lo que es hoy si no hubiera existido Fidel, como no lo sería de no haber nacido Martí, por lo que los cubanos se identifican con sus ideas y siguen su legado. (Prensa Latina)

/YDV/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube