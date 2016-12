Sábado, 3 diciembre 2016, 15:13 |

Las Tunas.- Cuando en Cuba se habla del deporte revolucionario y de sus logros sin dudas no se puede dejar de hablar del béisbol. Y es que Fidel convirtió el deporte en derecho del pueblo.

Así lo confirmó uno de los deportistas más gloriosos de Las Tunas, Ermidelio Urrutia, quien en varias oportunidades intercambió con el líder de la Revolución cubana.

A partir de la década de los 80 Ermidelio era un habitual en las convocatorias para el equipo Cuba y en los entrenamientos de la selección nacional se encontró en varias oportunidades con el Comandante en Jefe.

Por eso hoy Urrutia lo siente tan cercano, lo quiere como un padre, lo admira como paradigma y lo sigue como líder.

Al comentar de su grandeza Ermidelio recuerda los Panamericanos de La Habana 1991.

«En esos Panamericanos yo le di bien a la pelota y en casi todos los juegos estaba Fidel. También estuvo ahí el día mágico en que conecté de seis-seis, un récord para estos eventos, y nos llevamos el título de oro. Cuando él me fue a poner la medalla me preguntó de dónde sacaba tanta fuerza, yo no sabía que responderle, estaba muy tenso y entonces Orestes Kindelán dijo: Comandante, él saca la fuerza del corazón. Fue ahí cuando en un gesto jocoso me midió de la cabeza al cielo para calcular mi estatura».

Hoy Ermidelio como todos los cubanos llora la partida física de Fidel, pero advierte «Fidel se ha ido, pero su lucha no será en vano. Aquí esta su pueblo que lo honrará por siempre»

Lo cierto es que Ermidelio Urrutia admira mucho Fidel y teniendo como punto de partida sus valores y palabras les enseña a los peloteros de Las Tunas a amar la camiseta y a su pueblo.

