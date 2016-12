Jueves, 1 diciembre 2016, 07:19 |

San Juan.- Más de 20 organizaciones políticas y sociales puertorriqueñas rendirán mañana un homenaje póstumo al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, con motivo de los 60 años del desembarco del Granma.

Mediante una declaración conjunta, las agrupaciones exaltaron la figura del histórico Comandante fallecido el pasado viernes.

«Deseamos expresar nuestro agradecimiento al hermano pueblo cubano por dar al mundo un ser que dignifica Nuestra América, Fidel Alejandro Castro Ruz; nos regocijamos porque, en sus 90 años de fructífera vida, obtuvo lo que se propuso hacer: una gloriosa Revolución», se establece en el documento.

La portavoz Milagros Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba, dijo a Prensa Latina en San Juan que «Fidel cumplió con Cuba, con Puerto Rico y con la humanidad», razón por la que será honrado en la noche de mañana, en el Colegio de Abogados y Abogadas en el sector de Miramar, en San Juan.

Se indicó que Fidel «gozó del apoyo de su pueblo, que nunca lo abandonó y que hoy sufre su desaparición física reafirmando su compromiso con la Revolución Cubana y la solidaridad internacional».

«Como gran antiimperialista, fue amigo de los pueblos oprimidos, de las causas justas, de la libertad; organizador magistral, promotor del deporte, del ballet, del arte, de la salud, de la ciencia, lector incansable y estudioso eterno, se consagró como el líder político de mayor trascendencia de su época», manifestaron las agrupaciones.

El documento emitido por el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y los partidos Independentista Puertorriqueño, Comunista de Puerto Rico, Nacionalista de Puerto Rico y Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños-Macheteros, caracteriza al líder revolucionario de continuador de la labor del apóstol José Martí.

«Nos deja un ejemplo difícil de emular, y siempre dará luz de aurora. Puerto Rico reconoce en él un aliado incondicional de nuestra causa libertaria; por ello, ser libres será el mayor tributo a nuestro hermano Fidel», agregaron.

La declaración también está firmada por la Brigada Juan Rius Rivera, el Campamento contra la Junta, Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela, Comité de Solidaridad con Cuba, Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, Poetas en Marcha, Coordinadora Cerro de los Mártires, Coordinadora Sindical, Frente Socialista y las fundaciones Nilita Vientós Gastón y Filiberto Ojeda Ríos.

Como homenaje a su legado, «los amantes de la paz y la solidaridad con la Revolución cubana cerramos filas en apoyo de ese hermano pueblo ante el criminal bloqueo y continuas amenazas imperiales».

«Ante el dolor que produce su desaparición física, repetimos las palabras del Maestro Pedro Albizu Campos: Yo no creo en la muerte, yo no creo en la ausencia porque la ley del amor y la vida no saben de ausencias, yo siempre he estado presente», afirmaron.

De igual forma recordaron las palabras de Martí: «La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida».

Entre otras organizaciones que firman el documento también están el Colectivo Resistencia, Las Musas Descalzas, el Movimiento 26 de Abril, el Movimiento Solidario Sindical, el Comité de Amigos y Amigas de Isabel Rosado Morales, la Fundación Casa Albizu y el Movimiento Ñin Negrón. (Prensa Latina)

