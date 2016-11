Ermidelio Urrutia: Es momento para ser más fieles

Miércoles, 30 noviembre 2016, 14:17 |

Esther de la Cruz Castillejo

estherc@enet.cu

Las Tunas.- Ermidelio Urrutia es todo un símbolo dentro del beisbol revolucionario cubano. Él también ha participado, como parte del pueblo de Las Tunas en las jornadas de homenaje a Fidel Castro organizadas en este territorio, como en toda Cuba.

«En estos momentos es muy difícil hablar porque es un duro golpe para el deporte cubano y para el pueblo en general; pero yo siempre he dicho que ante los duros golpes hay que saber levantarse y este es el momento también de seguir adelante.

«Tenemos que seguir luchando, con todas sus ideas, que ese es el mejor regalo que le podemos dar siempre al Comandante.

«Este es el gran momento en el que tenemos que ser más fieles, más firmes a nuestras conquistas para seguir venciendo, porque eso fue siempre lo que él nos enseñó y la tristeza de estos días se tiene que convertir en una fuerza más para seguir luchando y venciendo.

«A partir del año 1987 yo comencé mi vínculo con Fidel, porque él siempre estaba al tanto de los entrenamientos del equipo nacional y lo veíamos allí con frecuencia, igual que cuando regresábamos de los campeonatos, estaba con nosotros y no importaba que trajéramos o no medallas, importaba representar a Cuba con honor.

«Yo recuerdo cuando regresamos del mundial de Italia que él no pudo recibirnos porque había una visita muy importante en Cuba en ese momento y después nos mandó a buscar y yo no pude estar porque ya venía en el avión para Las Tunas y cuando, a los seis meses nos volvió a mandar a buscar estaba tratando de encontrar «al perdido» del equipo.

«Y me puso la mano en el hombro y me dice: ¿y dónde tú estabas?, ¿estabas en Macagua picando caña con tu padre?, porque él conocía muy bien a mi papá también.

«Recuerdo otra vez en el año 1991 que me hizo bajar del podio y me dijo que él pensaba que yo era un gigante, me puso otra vez la mano en el hombro y me midió y le dijo a Kindelán, ¿de dónde saca tanta fuerza este muchacho?, yo pensé que iba a llenar la fuerza este estadio de pelota.

«Son mis recuerdos ahora con Fidel y yo creo que muchas de las cosas que yo he logrado han tenido que ver con que yo sé que ahí está el empuje del Comandante, está la fuerza del Comandante y en eso nos tenemos que seguir inspirando».