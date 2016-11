Martes, 29 noviembre 2016, 23:06 |

La Habana.- El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó hoy aquí que el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, vivirá para siempre en la historia de la humanidad y en los seguidores de su ejemplo.

Fidel y Cuba cambiaron el mundo: ahora, mientras haya un socialista de pie y luchando, Fidel estará entre nosotros y para siempre, aseguró en el acto político cultural en homenaje póstumo al líder, en la Plaza de la Revolución.

No ha muerto porque sus ideas no mueren, porque las batallas no cesan y menos las de aquellos que persiguen su liberación, expresó el mandatario.

Fidel está más vivo que nunca, es más necesario que nunca -añadió- vive sembrando trincheras de esperanza, vive en los grandes sueños, en las luchas para preservar nuestra casa común.

A juicio de Morales, uno de los mayores regalos del líder histórico de la Revolución cubana es hacer de la política el arma moral más noble para la liberación de los pueblos.

Fidel puso a Cuba en el mapa del mundo en su lucha contra la política imperial y derrotó a Estados Unidos en Naciones Unidas por medio de la razón y la justicia, consideró.

Hoy, las causas de este país son las causas de América Latina y el mundo: Cuba es la Revolución que un mundo sueña, Cuba y Fidel iluminan al mundo ante la sombra tenebrosa del imperio, enfatizó.

Su lucha y sus ideas son para siempre, pues fue un gran constructor de la paz con justicia social, reiteró el presidente boliviano.

En nombre de toda su nación, Morales manifestó respeto, cariño, admiración y profundo reconocimiento al pueblo cubano, su Gobierno revolucionario y a Fidel, por tanta solidaridad con el mundo entero.

Fidel abogaba por la soberanía de cada Estado y la dignidad de los pueblos de todo el planeta, recordó. Por ello, ha sido un verdadero padre de los excluidos, de los marginados, de los discriminados, de los más pobres del mundo…

También nos enseñó que el único camino de nuestro pueblo es la unidad y la integración, agregó.

Lo intentaron matar de mil maneras durante más de medio siglo y no lo lograron, expresó con admiración.

En las últimas horas, escuché que la prensa burguesa proimperialista se cuestionaba ¿qué hará Cuba sin líder?, pero ya está viendo el mundo entero al pueblo cubano más unido y más fuerte, dijo Morales mientras la multitud exclamaba «Yo soy Fidel, yo soy Fidel».

Lo extrañaré, habrá una ausencia, quién me enseñará ahora, quién nos cuidará, se preguntó el mandatario.

¡Gloria a Fidel. Qué viva Cuba. Qué vivan los pueblos antiimperialistas del mundo. Hasta la victoria siempre!. (Prensa Latina)

