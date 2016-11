Fidel Castro, juro seguir tu ejemplo

Lunes, 28 noviembre 2016, 13:18 |

Yenima Díaz Velázquez

Las Tunas.- A Fidel Castro Ruz lo conocí desde siempre, desde que aprendí a leer aquellas revistas Bohemia que llegaban a El Entronque de Manatí, la comunidad rural en la que di mis primeros pasos; y también supe de él por las historias que me hacían mis padres y mis abuelos paternos.

Luego lo descubrí poco a poco en la pantalla del televisor, en las clases de Historia de Cuba y en la gran obra de la Revolución Cubana que se multiplicaba por doquier, incluso en Las Tunas, un territorio que fue una Cenicienta, olvidada y despreciada por todos los gobiernos de turno y que logró convertirse en una tacita de oro, como aseguró él, el día 28 de noviembre de 1988, cuando inauguró el Laminador 200-T.

Aprendí a amarlo sin haberlo visto ni una vez y desde entonces juré seguir su ejemplo y continuar sus pasos, con modestia, desde mi desempeño como estudiante, trabajadora, mujer y madre.

Lo vi dos veces. En una oportunidad, de manera fugaz. Luego lo tuve muy cerca y lo atrapé con mis ojos intensamente, largo rato, hasta llenarme de él y sentirlo dentro de mí, para toda la eternidad.

Estaba en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, y estudiaba alguna materia cuando alguien avisó que Fidel recorría el rectorado. Me vestí con rapidez y cuando bajé las escaleras larguísimas, ya era tarde. Pero, casualidad, pude verlo.

Decidí salir a caminar por la ciudad y, de repente, en la Avenida Las Américas, sentí aquella sirena que hizo dar un vuelco a mi corazón. Lo reconocí en la caravana de autos y con todas las fuerzas de mi ser grité su nombre ¡Fidel!

Y, qué alegría, sacó su brazo por la ventanilla del jeep y me dijo adiós. Fue un saludo rápido y anónimo porque no tengo testigos, no hice fotos, y tampoco, audios. Solo en mi corazón está ese recuerdo.

Hace pocos meses lo volví a ver, en las sesiones del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, y ese día atrapé sus palabras, llenas de enseñanzas, de frases que quedarán para la historia de la Patria y de la firme convicción de un comunista, de un defensor de ideas justas.

En ese instante nos dijo que un día no estaría más; pero, que se iría con la satisfacción de haber cumplido su deber. Creo que se despidió, con dignidad, con toda la dignidad del mundo, y por eso lo atrapé con mis ojos, para decirles a mis hijos y mis amigos que él es mío, que está dentro de mí, que nunca le fallaré y que eternamente le honraré.

