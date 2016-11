Domingo, 27 noviembre 2016, 07:02 |

París.- Fidel Castro fue el defensor de la dignidad de Cuba, pero también de toda América Latina, aseveró hoy en Francia el intelectual Ignacio Ramonet, tras declararse profundamente entristecido por el fallecimiento del líder revolucionario.

«Fidel ha sido un hombre excepcional para nosotros. Estos son días de luto, de pena, su pérdida ha sido tremenda», sostuvo en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

El periodista y escritor estimó que «sus seguidores tenemos que tratar de imitarlo en todo lo que era, en su dimensión excepcional, en su exigencia ética de la vida, en su sentido de la dignidad y la rebeldía».

Ramonet sostuvo que a pesar de su muerte, el líder histórico de la Revolución Cubana permanece entre sus seguidores, y como dicen los venezolanos, se multiplicó.

Al comentar la repercusión de su fallecimiento en el mundo, consideró impresionante la cantidad de líderes internacionales, progresistas o conservadores, que han hecho declaraciones reconociendo la estatura excepcional de Fidel.

«Yo me pregunto si entre los líderes de hoy, hay alguien que tenga un mínimo de envergadura como Fidel, y no hay ninguno. Fidel representa una generación de gigantes que ya no hay», afirmó.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del líder cubano, múltiples han sido las muestras de tristeza y homenaje expresadas en Francia, desde las principales autoridades del país hasta los ciudadanos.

Anoche, cientos de franceses, cubanos, latinoamericanos y personas de otras partes del mundo se reunieron ante la estatua de Simón Bolívar en París, para rendir tributo al Comandante.

De acuerdo con Ramonet, «es una manera de mostrar nuestra adhesión a lo que Fidel representa como líder y como persona humana, y también una manifestación de solidaridad con Cuba y con el pueblo revolucionario latinoamericano».

Y no es solo en París, agregó, sino que en muchos lugares de Francia y Europa están teniendo lugar iniciativas como esa. (Prensa Latina)

