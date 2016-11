Hebe de Bonafini: Fidel se adelantó en el mundo para todo

Sábado, 26 noviembre 2016, 16:35 |

Buenos Aires.- Las lágrimas de Hebe de Bonafini, la presidenta de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, corren hoy por sus mejillas y casi no puede hablar, llora por el amigo, el líder, guerrillero, por Fidel Castro.

Siento mucha angustia no porque uno piense que las personas son inmortales, pero es muy difícil porque él estaba presente en todo y para todo, dijo la activista social.

Bonafini contiene la respiración, se le quiebra la voz cuando se le pregunta por la triste noticia y se seca las lágrimas para poder responder.

«Era un hombre que se adelantó en el mundo para todo. Uno cree que está preparado para esos golpes pero cuando sucede se da cuenta que no es así, son dolores muy profundos, te van sacando pedazos que después no se recuperan».

Al recordar su primer encuentro con el líder de la Revolución cubana, fallecido la víspera a los 90 años, la presidenta de las Madres recordó que se conocieron en un encuentro formal en el que estuvo acompañado por Vilma Espín.

Recordó varias anécdotas como cuando la vio en la Cumbre de Mar del Plata, en esa ocasión ella vestía un poncho. Me dijo que nunca me había visto con ese vestido y le contesté que en Cuba no podía llevarlo, pues allá no hace el frío de aquí.

También lo vi cuando la toma de posesión del expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva. Rompió el protocolo para acercarse a mí y preguntarme por mi madre, que había sido operada. Esas cosas lo hacían aún más grande todavía, confesó la activista argentina.

Extrañaré todo, lo que le daba a su pueblo, como era con su gente, sus palabras, resaltó Bonafini, quien también recordó aquel momento irrepetible cuando Fidel visitó a Buenos Aires en mayo de 2003 y ofreció un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La gente comenzó a entrar por las ventanas para ver a Fidel, corrían por todos lados, era una locura, fue muy emotivo, rememoró.

La activista social resaltó la fuerza que «el Comandante en Jefe de los cubanos le dio a la Revolución, a los revolucionarios» y cómo hoy sus ideas están presentes en la perseverancia, la lealtad, la solidaridad, toda su vida, dijo, es un ejemplo.

Hebe conserva varias fotos que se tomaron juntos en diversas partes en un lugar especial de la casa de las Madres, donde atesora en las paredes un regalo muy especial: las tarjetas de navidad firmadas por Fidel que cada año les mandó.

Hasta siempre Fidel, publicó Bonafini en nombre de las Madres en un video difundido en internet. Los indispensables nunca mueren. (Prensa Latina)

/YDV/

