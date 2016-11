Hebe de Bonafini: siento un amor enorme por Fidel Castro

Martes, 22 noviembre 2016, 15:32 |

Buenos Aires.- La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó hoy que profesa un gran amor y admiración por el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y por su pueblo.

No hay día que me despierte y no piense en él, estoy siempre atenta a cualquier escrito que haga, a las noticias. Admiro todo lo que ha hecho por su pueblo, por Latinoamérica, el ejemplo que fue y sigue siendo siempre, dijo.

La activista y defensora por los derechos humanos destacó en el líder histórico de la Revolución cubana su humildad y sencillez, lo que lo hace más grande aún.

Recordó cómo cuando torturaron a su hija, en 2004, fue el primero en llamarla y conocer lo que había sucedido. Ella, relató, quedó bajo los efectos de ataque de pánico y viajó a Cuba, estuvo unos cinco meses y ahí la curaron.

Amo a ese pueblo tan valiente y tan increíble y quiero mucho a Fidel y a Raúl Castro, apuntó Bonafini, quien recibió hoy en la sede de las Madres de Plaza de Mayo al héroe cubano y luchador antiterrorista Fernando González.

Tenerlo hoy aquí es como un sueño hecho realidad, expresó la activista social, quien señaló que el mundo tenía esperanzas de que un día González y sus cuatro compañeros de lucha -Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González-, presos en cárceles de Estados Unidos por casi 16 años, fueran puesto en libertad.

Parecía que al imperio no se le podía doblar el brazo, tenía esperanza pero nunca estábamos tan seguros de que salieran de prisión, dijo. El pueblo, agregó, tiene un arma que es impresionante, la de la movilización.

Por eso hoy para mí es un sueño hecho realidad y un honor enorme que viste este lugar, una casa de lucha y de resistencia, destacó.

Al abundar sobre la lucha permanente que por más de 40 años han soportado las Madres de Plaza de Mayo por la reivindicación de sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), Bonafini apuntó que no hay una receta para ello.

Lo que hay que hacer es consecuente, tratar de mantener una línea política inquebrantable y sobre todo defender a nuestros hijos como revolucionarios que entregaron su vida por la patria, nuestros héroes anónimos, concluyó. (Prensa Latina)

