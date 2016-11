Alza el precio del petróleo ante posible acuerdo OPEP

Martes, 22 noviembre 2016, 09:55 |

Londres.- El precio del petróleo alcanzó hoy su máximo de noviembre ante la creciente confianza en el mercado de que la OPEP acuerde reducir la producción de crudo pese a la disparidad de opiniones existentes en el cártel.

El Brent se cotizó a 49,64 dólares el barril, mientras el WTI estadounidense se ubicó en 48,82 dólares el tonel.

Las naciones productoras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) intentan poner fin a la caída de las cotizaciones y alcanzar un mínimo de de 50 dólares el barril.

No obstante, algunos analistas advirtieron que si la OPEP no alcanza un consenso el 30 de noviembre, o no implementa efectivamente el pacto, los precios se caerían nuevamente porque persiste el exceso de carburante en los inventarios globales.

En septiembre la organización anunció sus pretensiones de limitar el bombeo a un rango entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios para reducir el superávit en aras de elevar el precio del crudo que permanece a la baja desde 2014.

La canasta de la OPEP se cotizó el lunes a 44,34 dólares, lo que representó una ganancia de 2,01 dólares con respecto al cierre previo, informó el cártel. (Prensa Latina)

