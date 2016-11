Festeja Esmerado Rondón Romero 105 años de vida en Las Tunas

Domingo, 20 noviembre 2016, 08:10 |

Julián Velázquez

Las Tunas.- Con una lucidez envidiable y una memoria que le permite recordar cada uno de los detalles de su vida, el tunero Esmerado Rondón Romero cumple años y los festeja a lo grande, junto con sus hijos, nietos y bisnietos.

En su casa en el reparto La Victoria, en esta ciudad, se dispone a picar el cake. No un cake cualquiera, sino uno que lo convierte en retador de las estadísticas de población del país. Ante el 78,45 de promedio de esperanza de vida, Esmerado sopla la vela de sus 105 años.

Para su edad, él goza de muy buena salud y posee memoria de asombro. «Mi padre es un hombre enérgico, con mucho dominio propio, participa de forma protagónica en las decisiones que inciden en las áreas significativas de su vida».

Al mismo tiempo que se ha caracterizado por tener un comportamiento mesurado en situaciones críticas que le han aportado muy especiales cualidades de consejero familiar», comenta a Tiempo21 su hija, Nancy Rondón Jorge.

Descendiente de una familia comprometida con los más humildes, es fácil de imaginar las simpatías innatas de Esmerado con la Revolución cubana liderada por Fidel y Raúl Castro.

«Lo que he hecho toda mi vida es trabajar; viví mucho tiempo en el campo en un lugar llamado Ciruelito; ya hace muchos años que me asenté en esta ciudad y sigo viviendo en familia, aunque me gusta ser independiente, claro una de mis hijas se empeña en ayudarme.

«Yo no me canso, no puedo, porque si me achanto viene la muerte y me lleva. Mis hijos me pelean por ser tan inquieto, y yo le digo: pelen todo lo que quieran», cuenta Esmerado Rondón Romero.

Este hombre logró, con esfuerzo y sudor, ser el ancla de una gran familia compuesta por nueve hijos y 21 nietos, así lo recuerda Neida Rondón Jorge, otra de sus hijas.

«Él siempre ha tenido un espíritu, fuerza de ánimo y resistencia para sacar adelante a una familia numerosa y unida.

«Ahora que no lo dejamos trabajar, para cuidarlo, nos brinda consejos y sabiduría para enseñarnos a entender la vida y llenarla de felicidad. Siempre con un mensaje claro: luchar hasta el final sin rendirse», destacó Neida.

La familia se reúne todos los años para celebrar el cumpleaños del abuelo Esmerado, cita llena de anécdotas y recuerdos y en la que nunca falta el tradicional cake conmemorativo, pero en esta ocasión ha sido más especial y esperan poder seguir repitiendo.

En la provincia de Las Tunas hay cerca de 87 mil 200 personas con 60 años o más, una situación que llama la atención del sistema de salud, que enfoca sus esfuerzos en el cuidado del adulto mayor como una de las estrategias para hacer frente al envejecimiento.

