Líder, una de cal y otra de arena en campeonato cubano de béisbol

La Habana.- En un doble enfrentamiento entre los dos primeros lugares del campeonato cubano de béisbol, el líder Matanzas perdió un juego que tenía prácticamente ganado y luego respondió por la vía del nocaut al campeón Ciego de Ávila.

A primera hora los Cocodrilos, que llevaban siete derrotas en sus últimas ocho salidas al diamante, ganaban 7-4 tras siete entradas cuando los Tigres avileños facturan racimo de siete en el principio del octavo que hurgó aún más en las heridas del puntero.

En ese episodio los felinos combinaron cuatro sencillos, un doblete y un pelotazo antes que el receptor Osvaldo Vázquez remachara la faena con un grand slam ante uno de los mejores cerradores de Cuba, el derecho Danny Aguilera (refuerzo), vapuleado por los siete hombres enfrentados en el fatídico inning.

Luego Matanzas, que disparó una andanada de 22 imparables, logró salir de su pésimo momento y liquidó por fuera de combate a los campeones de las dos últimas ediciones del campeonato.

El torpedero Yurisbel Gracial con jonrón de tres carreras remató un racimo de ocho anotaciones en el cierre del séptimo que estampó en la pizarra el score del KO (16-4).

La fecha deparó las mejores emociones en el estadio Sandino, de la central ciudad de Santa Clara, donde el local Villa Clara dejó dos veces al campo al aguerrido Camagüey, la última con marcador de 3-2 en el final del inning 12.

Tras 10 entradas completas la pizarra solo exhibía una absoluta colección de ceros y ambos equipos, Regla IBAF mediante, pisaron par de veces la goma el inning 11.

Camagüey se fue en blanco en el inicio del duodécimo episodio y los Azucareros fabricaron la decisiva con la contribución de un error del antesalista Yordanis Alarcón y un lanzamiento salvaje del relevista Alexis Mulató.

La película de la primera tanda tuvo un guión bastante parecido. Los locales perdían 1-0 en el cierre del noveno cuando Leandro Turiño recibió boleto y la defensa de los Toros pifió sobre conexiones por dentro del diamante de Norel González y Alexander Malleta que propiciaron el empate.

Una base por bolas intencional cuajó los ángulos y dejó la escena lista para que un metrallazo del refuerzo Michael González definiera el partido (2-1).

Por último, Granma apabulló al pitcheo de Holguín con par de nocauts, con idénticos marcadores de 10-0 en siete entradas, y un total de 27 hits en la doble jornada, aunque ninguno fue de cuatro bases.

El rompecercas Alfredo Despaigne, quien había impulsado nueve carreras el martes, no alineó este jueves.

Los Alazanes contaron con aperturas de los derechos Lázaro Blanco y César García, quienes cubrieron toda la ruta en los dos juegos. Al primero le conectaron seis hits, obsequió un boleto y ponchó a media docena de Cachorros, mientras el segundo los limitaba a cuatro imparable y liquidaba a uno por la vía de los strikes.

La de este jueves fue la primera de las tres fechas con dos partidos programados, a fin de poder cumplir con el calendario de clasificación antes de fin de año. Las otras dos fueron ubicadas el 2 y 17 de diciembre.

