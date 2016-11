Aerosmith dirá adiós a los escenarios en 2017

Lunes, 14 noviembre 2016, 15:39 |

Los Ángeles.- La banda estadounidense de hard rock Aerosmith anunció su despedida de los escenarios para el próximo año y emprenderá ese proceso con una gira por Europa.

Un comunicado de la agrupación califica los conciertos previstos en este tour como uno de los mayores espectáculos de rock jamás vistos, mientras no precisa fechas de presentaciones fuera del llamado Viejo Continente.

La formación musical, de 46 años de trabajo, comenzará la gira de despedida en Israel, pues el 17 de mayo tocará en Tel Aviv y de ahí seguirá para Georgia, Rusia, Alemania y otros países europeos hasta principios de julio.

En España, los llamados chicos malos de Boston actuarán en Madrid y Barcelona, también prevén participar en festivales de música como Sweden Rock, en Suecia; el Hellfest, en Francia; y el Download Festival, en Gran Bretaña.

Los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, el baterista Joey Kramer, el bajista Tom Hamilton y el cantante Steven Tyler, integran Aerosmith, grupo que ha conseguido ubicar temas en las listas musicales del mundo entero y de hecho ha vendido más de 150 millones de álbumes.

Crazy, I Dont Want to Miss a Thing, Back in the Saddle, Walk This Way son algunos de los éxitos del conjunto que ha conseguido 21 entradas al Top 40 del Billboard Hot 100, cuatro premios Grammy y 10 MTV Video Music Awards.

Aerosmith figura en el Salón de la Fama del Rock desde 2001, y en 2005 clasificó en el número 57 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista especializada Rolling Stone. (Prensa Latina)

