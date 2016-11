Plástica cubana presente en importante feria italiana de arte

Domingo, 13 noviembre 2016, 08:53 |

Roma.- Con un pabellón dedicado a la plástica cubana, la feria ArtePadova 2016 arriba hoy a su tercera y penúltima jornada, en la norteña ciudad italiana de Padua.

Organizada y curada por la Galería Bettini and Co., con el patrocinio de la embajada de Cuba, la muestra incluye a Wilfredo Lam, Servando Cabrera y Víctor Manuel, junto a los estilos y técnicas de la pintura y cerámica de Alfredo Sosabravo, la particular coherencia de las obras de Kcho, el sello de Serones, y la singularidad de Rancaño.

La creación de otros jóvenes valores de la plástica cubana completa el recorrido por el arte moderno y contemporáneo de Cuba, presente por primera vez en esta feria, una de las más importantes de Italia.

En la inauguración del stand estuvieron presentes la embajadora cubana ante el Estado italiano, Alba Soto, representantes de los gobiernos regional y municipal, coleccionistas y el reconocido galerista y curador Eriberto Bettini, a cuya iniciativa se debe la presencia del arte de la Isla, como único país extranjero invitado.

Bettini, se acercó por primera vez a Cuba en 2011, cuando pudo apreciar la obra de Kcho (Alexis Leyva) en la Bienal de Venecia de ese año. Desde entonces, la cultura cubana ocupa un espacio en su corazón y organizó muestras de Kcho en 2014 y de Sosabravo 2015. Luego de organizar y curar el stand de Cuba en ArtePadova 2016, su próximo objetivo es la realización de una muestra de Fabelo el próximo año.

Proveniente de una familia dedicada al arte en su más amplia dimensión y conjugando la exquisitez de la joyería con la impronta de las artes plásticas, Bettini devino importante promotor de la cultura de Cuba.

Esta vigesimoséptima edición anual de ArtePadova cuenta con 78 stands en un área expositiva de 30 mil metros cuadrados, visitada desde su inauguración, hace dos días, por especialistas y el público en general. (Prensa Latina)

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube