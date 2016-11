Domingo, 13 noviembre 2016, 09:12 |

La Habana.-El compositor y director de orquesta chileno Boris Alvarado encabeza hoy el cartel del XXIX Festival de La Habana de Música Contemporánea con el estreno mundial de Incisi II, para clarinete y orquesta.

En correspondencia con el espíritu del festival de promover el estreno de obras creadas recientemente, la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba acogerá la presentación de Alvarado, al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional y del clarinetista cubano Arístides Porto.

Incisi cerrará el programa preparado por el maestro chileno basado en obras de estreno en Cuba: Colección de Realidades, de la mexicana Diana Syrse; Cantos de Sur y Norte de Diana Arismendi, de Venezuela; y Who cares if she cries, para soprano y orquesta de cuerdas, de la brasileña Jocy de Oliveira.

Invitados para hoy aparecerán además el pedagogo y compositor cubano Roberto Valera, quien llevará los compases de La Conga (Sonatonga), de su autoría; y la cubano-norteamericana Tania León, directora invitada para Indígena, Estancia y una suite orquestal que incluye Los trabajadores agrícolas, Danza del trigo, Los peones de hacienda y Malambo.

El programa completo del festival, previsto hasta el 20 de noviembre, lo forman unos 17 conciertos con la participación de compositores e intérpretes de España, Chile, Suiza, Alemania, Holanda, Serbia, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba.

Además del Teatro Nacional de Cuba, el evento se distenderá en otros escenarios como la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, la Casa de las Américas, el Oratorio San Felipe Neri, la Casa del Alba Cultural, el Teatro Lírico Nacional de Cuba y el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

El Festival de La Habana de Música Contemporánea es organizado por la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (Uneac) con la colaboración del Instituto Cubano de la Música. (Prensa Latina)

