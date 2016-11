Sábado, 12 noviembre 2016, 07:49 |

La Habana.- El Festival de La Habana de Música Contemporánea llega hoy a su edición 29 consolidado como una ventana de otras producciones del mundo y vitrina para mostrar lo hecho en Cuba, según su presidente, Guido López-Gavilán.

La Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís acogerá este sábado el concierto inaugural con obras de prestigiosos compositores cubanos como Alejandro García Caturla y Harold Gramatges, y del filipino Ily Matthew Maniano.

Mañana, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, será el estreno mundial de Incisi II, del compositor y director de orquesta chileno Boris Alvarado. La Orquesta Sinfónica Nacional interpretará esa pieza, acompañada del clarinetista local Arístides Porto.

Entre los estrenos del domingo figuran Colección de Realidades, de la mexicana Diana Syrse; Cantos de Sur y Norte, de la venezolana Diana Arismendi; y Who cares if she cries, para soprano y orquesta de cuerdas, de la brasileña Jocy de Oliveira; también bajo la égida del maestro chileno.

Hasta el 20 de noviembre, el festival convoca a músicos de Estados Unidos, Alemania, España, Chile, Puerto Rico, Serbia, Suiza y este país, con presentaciones en diferentes sedes.

Desde sus inicios, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) apoyó la iniciativa, una de las pocas dedicas a difundir las creaciones contemporáneas en la isla, apuntó López-Gavilán.

La Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes acogerá los días 15, 17, 18 y 19 la mayoría de las presentaciones de los artistas foráneos, detalló.

Otra de las sedes -añadió- es la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, con conciertos los días 15, 17 y 19.

La Casa de las Américas, el Oratorio San Felipe Neri, la Casa del Alba Cultural, el Teatro Lírico Nacional de Cuba y el Gran Teatro de La Habana también abren sus puertas a la cita.

Además de los conciertos, habrá conferencias, clases magistrales y conversatorios. La música saldrá de las salas y tomará la calle frente al Palacio de los Capitanes Generales -en la parte más antigua de la ciudad- el 8 de noviembre gracias a la Banda Nacional de Conciertos.

Paralelo al festival sesionará del 14 al 18 de noviembre el II Coloquio La nostalgia del futuro, en la sala Rubén Martínez Villena de la Uneac, que aspira a ser una cantera de investigaciones y un espacio para el debate de las experiencias actuales en la música contemporánea. (Prensa Latina)

