Vamos a ganar juego a juego

Gretel Yanet Tamayo Velázquez

Las Tunas.- Quién no conoce en el gremio periodístico de la provincia de Las Tunas a Jorge Pérez Cruz, corresponsal del periódico Trabajadores y colaborador en Radio Victoria, uno de esos profesionales que desde hace muchos años informa al pueblo de los más diversos acontecimientos.

Pero a Jorge también el deporte le despierta pasión y aunque no puede jugar en la Serie Nacional de Béisbol, el softbol le ha permitido concretar un sueño que parecía imposible.

En el año 2005 se produjo la primera aparición de los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) del territorio en los torneos de softbol de la prensa Jorge Luis Valdés Rionda in memoriam. Mucho tuvo que ver Jorge en la conformación del equipo cuando se realizó la convocatoria y algunos colegas no pudieron en ese momento y otros no vivían en la capital provincial y por eso no podían asistir con frecuencia a los entrenamientos.

Jorge no se amilanó y con desmanes y sacrificios ya Las Tunas exhibe los resultados. En cada torneo cuando le corresponde lanzar, los contrarios saben que no la tendrán muy fácil, pues «Cosa Salvaje» (así le llaman) tiene un brazo incansable y dominador.

Además él es el director y uno de los fundadores de la selección. Por eso tiene la suficiente autoridad para hablar de las aspiraciones de un elenco que en los últimos años ya discutió una final y aunque se quedó con la plata poco a poco le va cogiendo el gusto a ganar.

Por eso no quise pasar sus años en el softbol de la prensa y en la conducción del equipo para conversar sobre la edición 18 del Torneo de Jorge Luis Valdés Rionda in memoriam, que se celebrará en Mayabeque.

¿Cuáles son las aspiraciones del equipo de Las Tunas?

«El equipo está en condiciones de seguir entre los cuatro grandes del softbol de la prensa en Cuba. En la edición de 2014 logramos el subcampeonato y pudimos enfrentarnos medios nacionales, que es el equipo a derrotar. También el año pasado quedamos entre los cuatro grandes o sea que hay un crecimiento en cada uno de los torneos».

¿Cómo valoras la etapa de preparación?

«Este año nos hemos preparado con la intención de seguir en la vanguardia porque hemos realizado la práctica sistemática del softbol no solo como un hecho que nos prepara para la competencia. Nos hemos apropiado de tácticas y situaciones de juego que nos permitirán hacer un buen papel».

¿Algunas figuras a destacar?

«Nosotros tenemos figuras con nombres propios en estos torneos un ejemplo es Dubler Vázquez, quien se encarga de la dirección técnica del equipo y es un utility, Angel Luis Batista, Raynol Paz y Ángel Chimeno. También hay otros como el camarógrafo del Canal Azul, Boris, quien tiene muchas habilidades y de seguro lo hará bien en su debut. El resto tiene experiencia y esa combinación es la que nos dará resultados».

