Aumento del voto latino en Estados Unidos favorece a Clinton

Domingo, 6 noviembre 2016, 12:07 |

Washington.- El aumento del número de votantes latinos de los comicios anticipados incrementa en Estados Unidos las esperanzas presidenciales de la demócrata Hillary Clinton y amenaza el camino del republicano Donald Trump.

El diario The New York Times resalta este domingo que incluso cuando la ex secretaria de Estado desarrolló acciones para ganar terrenos en Michigan, Pensilvania y New Hampshire, su ventaja creciente parece estar en estados con mayor heterogeneidad poblacional.

Por ello, la aspirante por la formación azul celebró actos en áreas de Florida donde residen inmigrantes latinos y caribeños.

Vemos un tremendo ímpetu, un gran número de personas saliendo, rompiendo récords, expresó la víspera en Pembroke Pines, una comunidad del condado de Broward con una población muy diversa, que incluye también a judíos y afrodescendientes.

El republicano Donald Trump, por su parte, realizó mítines tanto en Florida como en Carolina del Norte, Nevada y Reno, territorios considerados cada vez más diversos por su composición demográfica.

Para el Times, esas visitas constituyen una negativa a ceder cualquier terreno ante Clinton y rechazan la estrategia de candidatos presidenciales anteriores, quienes lucharon dentro de los confines de un mapa electoral más estrecho en los últimos momentos de la campaña.

Sin embargo, el periódico indicó que según las encuestas y la votación temprana, el multimillonario se enfrenta a la posibilidad de grandes derrotas en estados con población hispana considerable, debido en gran medida al lenguaje ofensivo que ha llegado a emplear sobre los migrantes latinos.

La senadora Lindsey Graham, de Carolina del Sur, expresó que la historia de estos comicios puede ser la movilización del voto hispano. «Trump merece el premio por la participación hispana. Hizo más para llevarlos a votar que lo que cualquier demócrata ha hecho jamás».(Prensa Latina)

/YDV/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube