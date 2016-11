Eduardo Sosa, entre la melodía y el sentido

Sábado, 5 noviembre 2016, 16:38 |

Yanetsy Palomares Pérez

Las Tunas.- Uno de los invitados a la Jornada Entre Música es Eduardo Sosa, un promotor y defensor a ultranza de la trova y los géneros tradicionales cubanos. Con el artista conversamos a propósito de su vínculo con el evento, del que se convirtió en un fuerte colaborador en esta décima edición.

«El Entre Música tiene ya diez años, a mí en otro momento me habían invitado pero por cuestiones de trabajo no había podido asistir. Esta vez me llamaron y lo que hice no fue solo decir: sí, voy, sino que ayudé a hacer las coordinaciones para que otro grupo de artistas viniera.

«Lo tremendamente positivo que tiene esto es que se reúne gente de diferentes estilos, de diferentes formas de hacer y convergen en una sola cosa, que es saber que la música cubana tiene una riqueza tremenda y que a veces la estamos desaprovechando.

«El Entre Música hace que aquí en Las Tunas se reúna gente de diferentes generaciones además, y que se pueda compartir, se pueda hablar; una muestra es lo que hice en mi concierto que fue no solamente cantar sino intentar transmitir un poquito de ideas, de historia, porque pienso que para tú defender algo tienes que saber.

«Mi abuela me decía desde chiquito que el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Esa es la idea, es lo que trato de hacer, cantar mis canciones, pero sin ningún tipo de egoísmo también sumar otras que son fundamentales para el crecimiento espiritual de las personas.

«Uno debe seguir creyendo en la espiritualidad de las personas, ninguna tecnología, ningún invento robótico va a sustituir la magia de un hombre o una mujer detrás de una guitarra cantando sus sentimientos. Por eso en todo evento de este tipo que se haga siempre busco la forma de participar y de aportarle».

Proyectos

«Estoy maqueteando un disco con canciones inéditas y voy a retomar algunos de los temas que tenía con Postrova, que son canciones mías que voy a recuperar para un formato diferente.

«Además estoy muy emocionado con seguir haciendo la trilogía Como si fueran mías, que son temas de otros autores que yo defiendo, que siempre he cantado, que me gustan muchísimo.

«Y seguir trabajando, a mí no me preocupa que me pongan en la televisión, yo sé lo que hago y lo que defiendo, y por suerte llego a espacios como estos donde la gente se identifica con lo que hago y con eso me basta».

Eduardo Sosa es de los trovadores que se mantienen fieles a la fuerte tradición musical que existe en la isla, de la que bebió desde temprana edad en su natal Santiago de Cuba.

En sus presentaciones entrelaza temas de su autoría con clásicos de compositores cubanos de todos los tiempos y obligada referencia, lo que constituye un excelente regalo para las personas ávidas por escuchar buenas propuestas, más en estos días en que la Jornada Entre Música marca pauta en Las Tunas.

