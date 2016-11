Ballet Lizt Alfonso de Cuba actúa en Chicago, Estados Unidos

Sábado, 5 noviembre 2016, 08:49 |

Los Ángeles.- El Ballet Lizt Alfonso de Cuba actuará hoy en la ciudad de Chicago como parte de una gira por Estados Unidos que contempla además presentaciones en Detroit, Michigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte y California.

Tras debutar con éxito en el Weis Center for the Performing Arts at Bucknell University, en la ciudad de Lewisburg, Pensilvania, la compañía viajó por tercera vez a Chicago para mostrar el espectáculo Cuba vibra! este sábado y mañana domingo en el Auditorium Theater of Roosevelt University.

La gira hasta el próximo 15 de noviembre se convierte en la novena de la entidad por Estados Unidos.

El conjunto fundado hace 25 años por la maestra y coreógrafa Lizt Alfonso ha sido aplaudido en más de 200 ciudades del mundo por lo impactante de su estilo fusión, aglutinador de elementos del flamenco, el ballet, la danza contemporánea, el folklore y disímiles bailes populares.

La compañía es la única agrupación danzaria de Cuba que actuó en una popular ceremonia de los Latin Grammy, y en 2008 conquistó el Premio internacional DORA en Toronto, Canadá, a la Mejor Coreografía de un Musical en el año, por el espectáculo Vida.

El Ballet de Lizt Alfonso sedujo a espectadores del mundo entero cuando apareció en el vídeo clip del tema Bailando, compuesto por el cubano Descemer Bueno y cantada primero junto al dúo local Gente de Zona y tiempo después con el español Enrique Iglesias.

De acuerdo con la directora, el cierre de año será dedicado a su público tradicional de La Habana, su ciudad natal, con 1, 2, 3… Todos a escena!, presentación durante la cual puede apreciarse la progresión de los niños miembros de los talleres vocacionales hasta la más alta instancia profesional.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) eligió el pasado año a Alfonso como una de los protagonistas de la campaña titulada 25 líderes, 25 voces por la infancia, integrado por personalidades como el expresidente de Uruguay José Mujica y la líder guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, entre otros.

Para 2017, Alfonso planea concretar el estreno mundial de Latido, una obra que monta sobre música compuesta por uno de los principales exponentes del jazz latino a nivel mundial, el saxofonista cubano César López. (Prensa Latina)

