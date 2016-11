Jornada Entre Música abre sus cortinas en Las Tunas

Miércoles, 2 noviembre 2016, 17:37 |

Las Tunas.- En el ya habitual espacio El patio de Pepe la armonía conquistó los oídos para con el concurso de varios artistas y el público abrir la jornada Entre Música, que cada año organiza la filial de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia de Las Tunas.

Freddy Laffita, trovador de la ciudad, fue el primer protagonista, acompañado de los poetas del patio Yeinier Aguilera y Yunior Fernández; además de los invitados Daniel Hernández, Jorge Barret y Rodolfo Velázquez.

El plato fuerte de la tarde resultó el concierto del cantautor Raúl Torres a las cuatro, en el que interpretó temas como Candil de nieve, Se fue y Fénix de cristal, muy aclamados por los presentes.

Otros creadores reconocidos que acompañan la décima edición del Entre Música son Eduardo Sosa, William Vivanco, Heidi Igualada, Erick Sánchez, así como los grupos Prótesis y Los Compinches entre otros.

Al patio interior de la Plaza Martiana se suma la programación nocturna en la Casa del Joven Creador, donde estará la representación de géneros como la trova, el rock, el rap, la música electrónica y otras propuestas de la denominada fusión, con un amplio número de exponentes a lo largo del país.

Una oportunidad única será el concierto From Martin to Brouwer, el jueves a las nueve de la noche en el cine teatro Tunas, donde la guitarrista Elvira Skourtis estrenará íntegramente Canciones del calendario, compuestas por el maestro Eduardo Martin, mientras que la Orquesta de Cámara del territorio tocará From Yesterday to Penny Lane, que constituye un recorrido de Leo Brouwer por la obra de The Beatles.

Como cada edición el Entre Música ofrece un programa ambicioso desde la concepción que le dio vida, de unir en pocos días música y arte de naturalezas diferentes para andar con el oído a la caza de sonoridades únicas en cada estilo, tanto por el formato como por la capacidad diversa de emocionar.

Momentos especiales reserva además el evento, por el homenaje a los fundadores Aleivis Arauz, Argibaldo Acebo e Iraida Williams, hace ya poco más de una década.

