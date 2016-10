Asociación Hermanos Saíz, un espacio de impulsos

Martes, 25 octubre 2016, 13:11 |

Yanetsy Palomares Pérez

yanetsy@rvictoria.icrt.cu

Las Tunas.- La Asociación Hermanos Saíz (AHS) constituye un seno acogedor para quien tiene la suerte de compartir los proyectos y sueños que nutre desde cada manifestación del arte.

Los miembros de esta vanguardia, una vez llegado el momento de seguir el camino no logran soltar amarras, y es que el calor que les brinda la organización siempre les hará mantener el lazo.

Yunior Fernández ve a la AHS como un punto de arranque: «Realmente me ha dado la oportunidad de hacer todo lo que he podido hasta el momento. Tiene todo un mecanismo de promoción y un calendario de eventos importantes de todas las manifestaciones del arte en las que nosotros nos insertamos directamente.

«Eso te da la posibilidad de compartir con artistas de otras regiones del país que también están haciendo lo mismo y poder de alguna manera enfrentar los hechos, lo que estamos moviendo.

«Me parece que la Asociación es el punto de partida de la vanguardia artística cubana, realmente para mí fue el camino a transitar para poder llegar ahora a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y espero que desde acá suceda lo mismo, que me sirva de apoyo, que me sirva de estandarte».

Para la trovadora Iraida Williams, miembro de honor de la AHS, esta es un lugar que le mantiene actualizada, en conexión con el arte más contemporáneo y las posibilidades de exploración que ofrece.

«Me gusta mucho estar empapada en lo que está surgiendo ahora, soy de una generación más vieja pero me hace muy bien andar con los jóvenes, estuve en la AHS y eso todavía no se me ha desprendido.

«Sigo visitando el espacio y me encanta ese fenómeno que está surgiendo ahora, de fusión, de experimentación, de alternatividad, creo que también me hace falta un poquito, como que me hace caminar, me hace no perder eso de qué voy a hacer ahora, no puedo quedarme atrás.

«Yo creo que el músico siempre está en ese dilema de qué hacer para ponerse a tono con lo que está pasando en ese momento, por lo menos musicalmente. La trova ha experimentado muchas cosas, los nuevos trovadores son científicos del verso y científicos en la música.

«Es increíble las sonoridades que son capaces de lograr. Incluso eso de cómo entrelazar es increíble lo que están logrando y por lo tanto me encanta estar en ese ambiente».

El poder de convocatoria y el engranaje de sus propuestas es algo que también agradece Iraida Williams.

«Qué bueno que está la Asociación, una institución que los puede agrupar, darles espacio; existen disímiles eventos nacionales, incluso en la provincia, donde tienen la posibilidad de ser vistos, de ser programados, y pienso que nadie que sea sensato debía desvincularse completamente, incluso después de los 25 años que es la edad límite.

«La asociación también hace eso, con los que ya salimos de ella, nos sigue invitando, nos sigue acogiendo y dando espacio. Allí todo está muy bien engranado, eso es muy importante».

Mantener una actividad constante que incluye peñas, eventos y el intercambio con la comunidad e instituciones culturales, con el acompañamiento de la UNEAC, no es tarea fácil.

Y, pese a algunos intentos menos afortunados, la AHS logra cumplir su cometido desde la vanguardia creativa y con una firme huella en los artistas que la han integrado.

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube